Conflicto de herencia: Paris Jackson inicia disputa legal por la fortuna de su padre

La disputa por la administración de la vasta fortuna de Michael Jackson se intensifica, luego de que Paris Jackson, hija del difunto "Rey del Pop", regresara a los tribunales con una contundente objeción contra los albaceas de su padre, acusándolos directamente de "enriquecimiento ilícito" y de incurrir en graves "malos manejos" financieros.

La nueva ofensiva legal de la joven cantante, pone bajo la lupa los gastos y las decisiones de inversión tomadas por los ejecutores del patrimonio, quienes han administrado el legado del famoso desde su muerte en 2009.

En este sentido, Paris Jackson y su equipo legal apuntan a los pagos millonarios que los albaceas se han auto-otorgado a lo largo de los años, la hija de Jackson alega que estos honorarios son excesivos y que la falta de transparencia en la contabilidad ha impedido una auditoría clara de dichos desembolsos.

Otro punto central es el manejo de malas inversiones, en este sentido, la famosa sostiene que los administradores han mantenido una cantidad considerable de dinero del patrimonio—se habla de una cifra cercana a los $464 millones de dólares—sin invertir de forma adecuada.

Por su parte, los administradores de la herencia han refutado las acusaciones de Paris Jackson de manera categórica. Además, señalan que Paris Jackson y sus hermanos ya han recibido decenas de millones de dólares en beneficios del patrimonio, sugiriendo que la demanda de la hija del cantante es un "intento equivocado" de sus abogados.

La pugna legal que enfrenta a la hija del cantante fallecido contra los encargados del legado financiero de su padre promete ser larga y compleja, manteniendo la herencia del "Rey del Pop" en el centro de la controversia.

