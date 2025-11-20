En video: declaraciones del Presidente de la Organización Miss Universe, Raúl Rocha tras los últimos escándalos del certamen

Suscríbete a nuestros canales

La polémica volvió a encender las luces del Miss Universe 2025 y esta vez el protagonista no es una candidata, sino el propio presidente del certamen. En una entrevosta de El Gordo y la Flaca, Raúl Rocha se sinceró sobre la controversia generada tras la expulsión del jurado Omar Harfouch y Claude Makélélé, un episodio que estalló en redes sociales y puso en entredicho la transparencia del evento. Su mensaje fue contundente, cargado de molestia y marcado por una defensa absoluta al trabajo de las participantes.

Rocha no suavizó palabras ni esquivó temas. Para él, lo ocurrido no es simplemente “un malentendido”, sino una acción que buscó desviar el foco del certamen para favorecer intereses personales. En medio del caos digital y el ruido mediático, dejó claro que no permitirá que la plataforma de Miss Universe se use para fabricar escándalos.

Un jurado expulsado y un conflicto que incendió las redes

La salida de Omar Harfouch generó confusión entre seguidores del certamen, pero Rocha aclaró que no se trató de una renuncia voluntaria. Aseguró que él mismo tomó la decisión de pedirle que se apartara tras detectar actitudes que calificó de oportunistas, especialmente declaraciones que distorsionaban la naturaleza del programa social Beyond The Crown. Según Rocha, Harfouch habría intentado presentarse como pieza clave en decisiones que no le correspondían.

El presidente insistió en que Miss Universe no tolerará que alguien utilice la organización como escenario para obtener visibilidad instantánea a costa del esfuerzo de las candidatas. Cada participante lleva un año preparándose, y para Rocha sería inaceptable permitir que un conflicto externo opaque sus proyectos y metas.

Beyond The Crown, la causa social que quedó en medio del escándalo

Rocha explicó que el programa Beyond The Crown funciona con un jurado completamente externo, integrado por filántropos, médicos, psicólogos y especialistas con autoridad moral. Son ellos quienes evalúan más de cien proyectos sociales presentados por las concursantes, y ninguno de estos jurados tiene participación en la elección final de la reina. Para él, que Harfouch insinuara ganar su minuto de gama desde la posición que le fue otorgada fue una falta grave que atentó contra la credibilidad del programa.

La organización considera que la confusión generada por el exjurado no solo afectó la imagen del proyecto, sino que perjudicó a aquellas candidatas que llevan meses trabajando por causas reales. Rocha subrayó que Miss Universe invierte tiempo y recursos para garantizar que estas iniciativas tengan impacto y que un acto irresponsable no debe poner en duda una labor construida con esfuerzo.

La presión global y el desgaste de dirigir un certamen de talla mundial

El presidente reconoció que manejar Miss Universe es un desafío constante. Con 133 países involucrados, zonas horarias dispares y redes sociales que pueden convertir un rumor en verdad absoluta en minutos, Rocha confesó que el estrés es parte del día a día. Aun así, afirmó que seguirá firme, porque el certamen no puede detenerse por personas que buscan protagonismo gratuito.

Rocha lamentó que la viralización de información falsa se haya vuelto un arma común contra figuras públicas. Aseguró que estas situaciones no debilitan a la marca, pero sí golpean a quienes más deben ser protegidas: las candidatas. Para él, cada escándalo desvía la atención del propósito real, que es empoderar y visibilizar a mujeres preparadas, con proyectos sociales significativos.

El presidente aseguró que la organización seguirá adelante sin permitir que polémicas externas marquen el rumbo del concurso. Aunque el episodio con Harfouch queda como una mancha difícil de ignorar, Rocha garantizó que la prioridad continuará siendo el bienestar de las aspirantes y la esencia del certamen: mujeres preparadas para transformar su entorno.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube