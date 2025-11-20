Escándalo en el Miss Universo 2025: dos jurados renuncian y acusan al certamen de estar "arreglado"

Suscríbete a nuestros canales

Omar Harfouch, compositor franco-libanés, anunció su renuncia al jurado de ocho miembros mediante una publicación en Instagram. Alegó que un "jurado improvisado" seleccionó a 30 de las 136 concursantes sin consultar a los jueces oficiales, un proceso que calificó de "comprometido". Horas después, Claude Makélélé, exfutbolista francés, también dimitió, citando "razones personales imprevistas". Harfouch señaló que el grupo no oficial incluía a personas con "conflicto de intereses" debido a relaciones personales con algunas candidatas, y anunció acciones legales por incumplimiento de contrato y daños a su reputación.

El trasfondo: la polémica con Miss México

Estas renuncias se producen en un contexto ya turbulento. A principios de noviembre, Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, reprendió públicamente a Fátima Bosch, Miss México, por no promover contenido en redes sociales. Testigos reportaron que Itsaragrisil la insultó llamándole "cabeza hueca" y "tonta", lo que provocó que Bosch y otras concursantes, incluida la Miss Universo titular Victoria Theilvig, abandonaran el evento en solidaridad. La Organización Miss Universo condenó el acto, suspendió a Itsaragrisil y envió una delegación para supervisar el certamen.

La respuesta de la organización

En un comunicado oficial, la Organización Miss Universo negó las acusaciones de Harfouch, afirmando que "ningún grupo externo ha sido autorizado para evaluar a las candidatas o seleccionar finalistas". Sugirieron que el juez pudo confundir el proceso con "Beyond the Crown", un programa social independiente que elige a sus propias beneficiarias. La organización reiteró que los protocolos son "transparentes y supervisados", mientras aceptaba la renuncia de Harfouch y le prohibía usar cualquier marca asociada al concurso.

Un certamen bajo presión

La final de Miss Universo 2025 se celebrará el 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia, tras una serie de controversias que han puesto en duda la integridad del evento. Las renuncias de jueces clave y el incidente con Miss México han generado un debate más amplio sobre la transparencia y el tratamiento de las mujeres en los certámenes de belleza. Mientras la organización intenta contener la crisis, los seguidores esperan si estas denuncias afectarán el desarrollo de la competencia y su futuro como plataforma de empoderamiento femenino.

