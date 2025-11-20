Un hito peculiar para Shakira: todo sobre el nuevo reconocimiento de la artista

Suscríbete a nuestros canales

El equipo de investigación, conformado por cuatro paleontólogos y un estudiante, realizó el hallazgo en el desierto de La Tatacoa, cerca del centro poblado La Victoria en el departamento del Huila. La tortuga fosilizada data del Mioceno Medio, con una antigüedad de aproximadamente 13 millones de años, según confirmó la Universidad del Rosario en su comunicado oficial. El descubrimiento se constituye en uno de los más completos registrados en la región.

Características de la 'Shakiremys colombiana'

Los estudios realizados por los investigadores determinaron que esta especie poseía capacidad de adaptación a diversos ambientes acuáticos, desde aguas oscuras hasta claras. Su dieta probablemente era omnívora, según el análisis de los restos encontrados. La Universidad del Rosario destacó que el fósil presenta un cráneo completo y dos caparazones articulados, lo que proporciona información valiosa para el estudio de las tortugas prehistóricas en Suramérica.

Un homenaje al legado cultural colombiano

La decisión de nombrar la nueva especie en honor a Shakira representa un reconocimiento a la trayectoria y proyección internacional de la cantante colombiana. La 'Shakiremys colombiana' se convierte así en una especie única en el mundo, vinculando el patrimonio paleontológico con el legado cultural del país. El descubrimiento enriquece el registro fósil colombiano y destaca la importancia científica del desierto de La Tatacoa como yacimiento paleontológico.

