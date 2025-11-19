¿Qué ocurre entre Ariana Grande y Cynthia Erivo? Las redes estallan con estas imágenes

Suscríbete a nuestros canales

El comportamiento de Ariana Grande y Cynthia Erivo durante las entrevistas y apariciones públicas para la promoción de Wicked: For Good se convirtió en el centro de atención, generando un aluvión de comentarios en redes sociales. Varios de estos momentos fueron catalogados por los usuarios como "extraños" y "vergonzosos".

Recientemente las actrices han mantenido un contacto físico constante y visible durante las entrevistas. En una ocasión, Erivo sostuvo el codo de Grande mientras un entrevistador le sacudía el brazo, lo que llamo la atención de los internautas.

En un momento particularmente viral, la actriz Erivo defiende a Grande de una ola de fotógrafos que estaban abrumando a la artistas.

La red responde: entre la preocupación y la burla

La reacción en plataformas como X no se hizo esperar y fue polarizante. Mientras algunos seguidores mostraron genuina preocupación, la mayoría de las reacciones se inclinaron hacia la crítica y el humor.

Numerosos usuarios cuestionaron la dinámica entre ambas, describiéndola como "turbia" y "escalofriante". Un comentario resumía: "Amo a Cynthia Erivo, pero toda su preocupación se está volviendo rara. Ariana Grande no es una pobre muñeca de porcelana".

El extraño vínculo inspiró todo tipo de burlas. "Estoy seguro de que Cynthia ha convertido a Ariana en su Horcrux... Solo que no puedo probarlo aún", bromeó un usuario, mientras otro preguntaba: "¿Alguien más piensa que Cynthia Erivo es la adiestradora de Ariana Grande?".

La reciente suspensión de la gira alimentó la especulación de que el estudio estaba intentando contener las burlas. Un observador comentó: "El estudio tenía que parar el 'cringe' que produce esto, sea lo que sea esto".

Contexto: un viaje promocional accidentado

La polémica actual no puede desligarse del contexto más amplio de la gira promocional de "Wicked: For Good", que ha estado lejos de ser convencional.

Durante la premiere en Singapur, un hombre saltó las barreras de la alfombra roja y se abalanzó sobre Ariana Grande. Fue Cynthia Erivo quien reaccionó primero, empujando al intruso antes de que llegara la seguridad. El hecho fue aterrador, pero luego las actitudes similares en contextos no amenazantes alimentaron la percepción de sobreprotección.

Lejos de los memes, las propias actrices han hablado abiertamente del profundo lazo que las une. Tras el incidente en Singapur, Erivo declaró: "Hemos pasado por mucha mierda". Grande, por su parte, se ha referido a Erivo como "una hermana para toda la vida" y ha dicho que su colaboración es "absolutamente el mayor regalo de mi vida".

