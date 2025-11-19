La corona Lumière de l’Infini: el lujo filipino que buscan alcanzar las candidatas del Miss Universe 2025

Suscríbete a nuestros canales

La cuenta regresiva para la noche final del Miss Universe 2025 está marcada por una sola obsesión: la corona Lumière de l’Infini. Diseñada por la prestigiosa joyería filipina Jewelmer, esta pieza se ha convertido en el símbolo máximo de poder, estatus y lujo en el certamen. Las candidatas no solo compiten por un título, sino por la oportunidad de lucir un tesoro de millones de dólares que se está robando la conversación en redes, paneles de expertos y, por supuesto, en los camerinos del concurso.

Con diamantes, oro y las codiciadas perlas doradas del Mar del Sur, la corona promete ser la joya más valiosa en la historia moderna del Miss Universe. Su costo estimado, cercano a cinco millones de dólares, ha encendido debates, teorías, comparaciones y hasta rumores entre los fanáticos más intensos del certamen.

La joya que causa furor, lujo, envidia y especulación global

La Lumière de l’Infini ha logrado lo que pocas coronas consiguen: poner a todos a hablar. No solo por su precio, sino por el ego que despierta. Las candidatas sienten la presión de estar a la altura de un accesorio que parece salido de un museo de alta joyería.

Jewelmer, la casa joyera detrás del diseño, apostó por un concepto que mezcla tradición filipina con estética celestial, utilizando perlas doradas tan raras que, según expertos, solo una mínima parte del cultivo anual alcanza la calidad necesaria para joyería de lujo. La marca, que lleva décadas posicionándose en el mercado asiático, ahora hace historia al producir la primera corona completamente fabricada en Filipinas para Miss Universe.

El simbolismo que enamora y divide opiniones

La corona representa la luz del sol, la energía del océano y la armonía con la naturaleza, conceptos que suelen conquistar a jurados y fanáticos. Sus líneas fluidas evocan la transformación, el crecimiento y el poder femenino, un discurso que conecta con la imagen contemporánea del certamen.

Pero también ha generado debate. Algunos seguidores consideran que la estética es demasiado “delicada” en comparación con coronas anteriores más imponentes, mientras que otros defienden que su diseño elegante, casi etéreo, es precisamente lo que la hace única.

Una obra maestra filipina que coloca al país en el centro del lujo mundial

Filipinas no solo es un país apasionado por los concursos, ahora también es protagonista en la creación del símbolo máximo del certamen. La elaboración de la corona implicó un trabajo minucioso de artesanos especializados en el tallado del oro y el engaste de diamantes, además de cultivadores de perlas de Palawan cuya técnica ha sido reconocida internacionalmente.

El precio del poder que todas quieren, pero pocas alcanzan

La estimación de cinco millones de dólares no solo refleja el valor material de la corona, sino también su exclusividad. Perlas doradas del Mar del Sur, diamantes, oro de alta pureza y un proceso artesanal que puede llevar meses explican por qué esta pieza es considerada una obra maestra del lujo sostenible.

Sin embargo, la cifra ha causado revuelo. Algunos críticos consideran excesiva la inversión, mientras que otros celebran que el Miss Universe esté recuperando el nivel de opulencia que durante años lo caracterizó. Lo cierto es que la Lumière de l’Infini ya logró su misión: convertirse en tema mundial antes, durante y después del certamen.

Una corona lista para convertirse en leyenda

La Lumière de l’Infini no es solo un premio. Es un símbolo de estatus, una declaración de poder, un sueño que muchas persiguen y solo una conseguirá. La candidata que la lleve sobre su cabeza no solo ganará el Miss Universe 2025, también se convertirá en la imagen viviente del lujo filipino y del trabajo artesanal que hoy conquista al mundo.

La corona ya es historia y aún no ha sido colocada sobre la nueva soberana y ese es el nivel de presión que todas las chicas sienten en la recta final del concurso.

