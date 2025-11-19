¡En video! Así fue el incómodo momento que vivió la representante de Jamaica, Gabrielle Henry en el Miss Universo: ¿Qué se sabe?

La salud de Miss Jamaica se encuentra en el foco de la atención. 

Por Eili Aranza Devia Viloria
Miércoles, 19 de noviembre de 2025 a las 11:39 am

Durante la gala preliminar de Miss Universo 2025 que se celebra este 19 de noviembre en Tailandia, Miss Jamaica, Gabrielle Henry sufrió una caída en el escenario mientras mostraba su presentación en traje de noche.

Mientras la delegada jamaiquina desfilaba elegantemente en su atuendo de gala, sufrió un visible tropiezo que la hizo caer del escenario, el momento quedó grabado y se hizo viral en redes sociales.

Además, se muestra que mientras continúan las demás participante, Miss Jamaica es trasladada en una camilla; hasta el momento se desconoce su estado de salud.

Ni la Organización Miss Universo ni el equipo de Miss Universo Jamaica han emitido un comunicado oficial detallando su diagnóstico, el alcance de sus lesiones o si posteriormente fue trasladada a un hospital.

VENEZUELA
