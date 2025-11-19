¿Culpa de Trump? Valentina Ferrer no puede salir de EEUU por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

Valentina Ferrer explicó de manera directa la razón de su confinamiento: "Estoy haciendo mis papeles de green card entonces no he podido salir del país". La modelo se refirió a los "inconvenientes migratorios" que actualmente enfrenta, los cuales efectivamente le han impedido abandonar Estados Unidos durante casi un año completo mientras completa el proceso de obtención de su residencia permanente.

Esta situación migratoria le impidió acompañar a J Balvin a un concierto que el cantante ofreció en Medellín, según confirmaron reportes anteriores. Ferrer describió la experiencia como desconcertante: "Uno dice, estás en Estados Unidos, es enorme, pero no podés ir al país de uno, no podés ir a otros países latinos, como ir a visitar a tu familia... es diferente, es extraño".

El impacto personal y profesional

La restricción migratoria ha afectado múltiples dimensiones de la vida de Ferrer: la imposibilidad de visitar Argentina y otros países latinos le ha generado nostalgia y distancia de sus seres queridos. La modelo señaló que tampoco puede "trabajar en los lugares donde uno trabajaba mucho también", afectando directamente su carrera profesional internacional.

Además de no poder acompañar a J Balvin a Colombia, Ferrer tampoco pudo estar presente en la celebración del 40º cumpleaños del cantante en Italia, donde nuevamente los "inconvenientes migratorios" explicaron su ausencia.

Adaptación y nuevos hábitos en Nueva York

Ferrer detalló cómo ha transformado su experiencia de vivir en Nueva York durante este período restrictivo: la modelo cordobesa, quien siempre disfrutó del verano y el calor, ha aprendido a apreciar el invierno neoyorquino. Ha incorporado actividades como "leer libros, ir a museos", expresando especial entusiasmo por visitar museos.

La decisión de vivir en Nueva York fue un "acuerdo" mutuo con J Balvin, quien explicó que eligieron la ciudad como "un lugar intermedio" entre Colombia y Argentina para establecer su hogar familiar.

TikTok como refugio emocional

En medio de las dificultades, Ferrer encontró consuelo y una nueva pasión en las redes sociales: la modelo reconoció que "en vez de como sentirme mal, me metí en mi vida de TikTok", utilizando la plataforma como distracción durante los "momentos como difíciles". Destacó especialmente el cariño recibido de su audiencia: "Recibir ese cariño con todas chicas, todas mujeres como que nos entendemos, nos reímos juntas".

Recientemente, Ferrer y J Balvin participaron juntos en una batalla de TikTok donde formaron equipo con el creador de contenido Emiro Navarro, resultando victoriosos y ganando un viaje a Nueva York para el tiktoker.

Contexto familiar y de relación

Valentina Ferrer y J Balvin mantienen una relación desde 2018 y son padres de Río, quien nació en 2021. La pareja ha enfrentado anteriormente rumores de separación, pero siempre han demostrado compromiso mutuo. J Balvin ha expresado públicamente que, aunque no planean casarse por considerar el matrimonio un "compromiso con la sociedad" más que con la pareja, su relación se basa en la "libertad realmente de ser" y el respeto mutuo.

