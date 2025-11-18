Camino al Miss Universo 2025: Stephany Abasali brilla en el desfile de traje de baño

Suscríbete a nuestros canales

Stephany Abasali desfiló con un bikini negro de dos piezas que resaltó su figura durante el esperado desfile de traje de baño. La miss venezolana estilizó su look con accesorios dorados y llevó su cabello suelto peinado con ondas, proyectando una imagen de elegancia y confianza. Su caminata se caracterizó por un paso firme y seguro que demostró su preparación y dominio de la pasarela frente al jurado y el público.

El contexto competitivo entre las latinas

El Swimsuit Fashion Show, celebrado el 14 de noviembre, reunió a las 122 candidatas en un escenario rodeado de fuentes y albercas en Pattaya. Las representantes latinoamericanas conformaron un bloque notablemente fuerte en esta competencia. Junto a Abasali, otras candidatas como Fátima Bosch (México), Vanessa Pulgarín (Colombia) y Zashely Alicea (Puerto Rico) también mostraron gran seguridad y estilo personal durante sus presentaciones. La venezolana supo destacarse en este selecto grupo con una propuesta estética sofisticada y un carisma distintivo.

La mirada hacia la gran final

Con esta sólida participación en una de las competencias preliminares clave, Stephany Abasali genera expectativa de cara a la gran final del Miss Universo 2025. Su desempeño en el desfile de traje de baño refuerza su posición como una candidata con potencial para llegar lejos en la competencia. La elegancia y seguridad que proyectó en la pasarela son atributos que sin duda contribuirán a su evaluación integral en la búsqueda por la corona universal.

