El viaje de Motunui: Disney revela el tráiler oficial de "Moana", con un elenco originario de Oceanía

Disney lanzó en las últimas horas el esperado tráiler y póster de la adaptación en acción real de la película "Moana".

La nueva versión estará protagonizada por Catherine Lagaʻaia como Moana y el regreso de Dwayne "La Roca" Johnson en el papel del semidiós Maui, rol que ya interpretó en la versión animada.

El tráiler y la aventura

El avance ofrece una mirada a la majestuosa isla de Motunui, a la vibrante gente, al semidiós Maui y a la intimidante tribu de los Kokomora, se lee en NDP.

Catherine Lagaʻaia debuta como la aventurera Moana, cuya voz se escucha en la poderosa frase “Yo soy Moana”.

La película narra cómo Moana responde a la llamada del océano y viaja más allá del arrecife de su isla con el semidiós Maui en un viaje inolvidable para devolver la prosperidad a su pueblo.

Elenco y equipo de lujo

El reparto está conformado principalmente por talentos de Oceanía, garantizando autenticidad:

Dwayne Johnson (Maui).

John Tui (Nueva Zelanda) como el Jefe Tui, padre de Moana.

Frankie Adams (Samoa-Nueva Zelanda) como Sina, madre de Moana.

Rena Owen (Nueva Zelanda) como Tala, la venerada abuela.

Producción y dirección

La película está dirigida por Thomas Kail (Hamilton), ganador de un Emmy® y un Tony Award®.

Dwayne Johnson y Lin-Manuel Miranda (creador de la música original) participan como productores. Auliʻi Cravalho, la voz original de Moana, también figura como productora ejecutiva.

