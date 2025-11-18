Escándalo en Miss Universo 2025: Omar Harfouch revela la verdad del certamen

Suscríbete a nuestros canales

El certamen de Miss Universo 2025 se ve envuelto en un escándalo sin precedentes a tan solo dos días de su gran final, y es que Omar Harfouch, el compositor y empresario franco-libanés que había sido anunciado en julio como una de las "joyitas" del Comité de Selección, decidió presentar su renuncia pública e irrevocable al jurado, además de retirar su música del certamen de belleza internacional.

A través de sus redes sociales, las acusaciones del famoso apuntan directamente a la falta de integridad y transparencia en el proceso de votación preliminar del concurso.

En un comunicado contundente, Omar Harfouch reveló los motivos detrás de su drástica decisión, en la que alega que la preselección de las 30 semifinalistas, entre las 136 candidatas, se realizó de manera irregular.

"Esta votación fue llevada a cabo por personas que no son miembros oficiales del jurado, incluido yo. Hasta el día de hoy, nadie sabe quiénes son los 30 seleccionados, excepto un individuo que tiene los resultados. Esta misma persona está afiliada a una organización nacional de un país participante, lo que es un claro conflicto de intereses", escribió el compositor en sus redes sociales.

"No podía estar ante el público y las cámaras de televisión, fingiendo legitimar un voto en el que nunca participé. Algunos de los países eliminados por este proceso podrían estar en guerra, ser discriminados o geopolíticamente sensibles. Los espectadores asumirían que el jurado tomó estas decisiones, y no puedo asumir la responsabilidad por un proceso en el que no participé. Fingir lo contrario sería deshonesto", acotó.

Cabe destacar, que la renuncia de Omar Harfouch pone en duda la credibilidad de Miss Universo justo cuando el mundo tiene sus ojos puestos en la final en Tailandia. Hasta el momento, la organización del certamen no ha emitido una respuesta oficial a las serias acusaciones del exmiembro del comité.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube