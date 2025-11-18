Adamari López habla sobre la nueva religión de Toni Costa: ¿Qué pasará con la crianza espiritual de Alaïa?

Suscríbete a nuestros canales

La presentadora puertorriqueña Adamari López decidió abordar públicamente la reciente decisión de su expareja y padre de su hija, Toni Costa, de iniciar un nuevo camino en su fe. El bailarín español, formalizó su acercamiento a Dios a través del bautismo en la fe cristiana, una decisión que marca una diferencia en la dirección espiritual de la familia, ya que Adamari y la pequeña Alaïa son católicas.

El tema central de las declaraciones de Adamari gira en torno a cómo manejan esta divergencia espiritual en la crianza de su hija, Alaïa, quien fue bautizada bajo el rito católico en 2015.

Por su parte, Toni Costa siempre se muestra abierto sobre el impacto positivo de su "nueva relación con Dios", impulsada por su actual pareja, Mimi Ortiz, y amistades cercanas. Él ha insistido en que su cambio no se trata de una "nueva religión", sino de una relación personal más profunda con Jesús y el Espíritu Santo, la cual le ha brindado paz y plenitud.

Cabe destacar, que en los videos difundidos en redes sociales, Adamari López se refirió a esta "nueva relación de Toni con Dios" con respeto, enfocándose en la guía espiritual que ambos buscan para Alaïa. La presentadora debe ahora gestionar cómo exponer a su hija a ambas perspectivas de fe, manteniendo la base católica establecida, pero permitiendo que Alaïa comprenda y respete el camino espiritual de su padre.

La responsabilidad ahora es asegurar que Alaïa reciba una educación religiosa coherente y amorosa que integre los valores centrales de ambas prácticas.

Aunque los detalles textuales de la respuesta de Adamari son reservados, su apertura a discutir el tema subraya la madurez con la que ambos manejan la paternidad, priorizando el bienestar y el entendimiento de su hija por encima de las diferencias religiosas o personales.

