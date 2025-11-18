Nawat sacude el mundo del Miss Universe 2025: nuevo formato promete más drama y glamour

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del Miss Universe 2025 está que arde luego de que Nawat Itsaragrisil, director del concurso, anunciara un cambio radical en el formato de clasificación. Según lo revelado, las etapas de selección serán ahora más exigentes y rápidas: las candidatas competirán para entrar en un Top 30, luego Top 12, seguido por Top 5, Top 3, hasta llegar a la coronación de la ganadora.

Este anuncio no solo altera la mecánica de la competencia, sino que también aumenta la tensión entre las participantes, quienes deberán destacarse en cada etapa para no quedarse atrás. Los fanáticos ya especulan sobre cómo estas modificaciones podrían cambiar las sorpresas en el escenario y el resultado final del certamen.

Más glamour, más drama y más estrategias

Con el nuevo formato, cada presentación adquiere un valor crítico: desde el desfile inicial hasta las entrevistas, cada detalle será decisivo para avanzar a la siguiente ronda. Según expertos en certámenes, esta estructura hace que la competencia sea más dinámica y, sobre todo, más competitiva, poniendo a prueba la resistencia y preparación de cada candidata.

Además, el cambio promete elevar el espectáculo para el público, generando momentos de tensión que podrían convertirse en virales en redes sociales. Las estrategias de cada país, la elección del vestuario y la presentación personal ahora serán aún más determinantes, ya que cualquier error podría significar la eliminación inmediata.

Impacto en las candidatas y la audiencia

La noticia ya ha comenzado a generar reacciones entre las participantes, quienes reconocen que deberán intensificar sus entrenamientos, asesorías de pasarela y preparación en comunicación. Cada etapa exige un nivel de perfección creciente, y la presión de llegar a los últimos tres puestos promete sacar lo mejor de cada una.

Por otro lado, la audiencia se muestra emocionada por la promesa de más espectáculo y sorpresas. Los seguidores del certamen esperan una edición llena de momentos inesperados, giros dramáticos y la clásica tensión que caracteriza a Miss Universe. Sin dudas, esta nueva clasificación pondrá a prueba la capacidad de las favoritas y redefinirá quiénes tienen la coronación al alcance de la mano.