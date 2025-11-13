El caos no se aleja del Miss Universe 2025: varias misses afectadas por la misma causa ¿Qué pasó?

Suscríbete a nuestros canales

El Miss Universo 2025 atraviesa su semana más crítica justo cuando debería estar en su punto más brillante. Lo que se suponía sería una jornada llena de ensayos, cenas oficiales y eventos con patrocinadores, se convirtió en una inesperada emergencia de salud que deja fuera de juego a varias concursantes por unos días.

Desde Tailandia, sede de esta edición, comenzaron a circular rumores en redes sociales sobre una intoxicación alimentaria colectiva, y fue cuestión de horas para que el tema explotara en el mundo del entretenimiento.

Las redes estallan y los nombres salen a la luz

El escándalo se desató cuando el influencer y missólogo Jens Castro confirmó los nombres de las afectadas, revelando una lista que rápidamente se volvió viral. Entre ellas destacan Alejandra Fuentes (Honduras), Mirna Caballini (Panamá), Brigitta Schaback (Estonia), Chandini Baljor (Guyana), Valeria Baladan (Uruguay), Kincső Dezsényi (Hungría), Karla Bacigalupo (Perú) y Fátima Bosch (México).

Algunas de las concursantes habrían requerido atención médica inmediata y reposo absoluto, lo que les impidió asistir a los ensayos y presentaciones oficiales.

Miss Panamá rompe el silencio: “Todo está bajo control”

La primera en pronunciarse fue Mirna Caballini, representante de Panamá, quien decidió tranquilizar a sus seguidores desde su cuenta de Instagram.

“Ayer estuve un poco indispuesta debido a una leve intoxicación alimenticia, pero gracias a Dios hoy me siento mucho mejor”, escribió.

La modelo también aclaró que los médicos le recomendaron descansar y que la organización del Miss Universo ha estado “pendiente en todo momento”.,

Entre reposo, fiebre y advertencias públicas

Otras candidatas también compartieron su experiencia. Alejandra Fuentes (Honduras) confirmó su ausencia temporal en las actividades:

“Me encuentro fuera de actividades ya que estoy mal de salud. Espero recuperarme pronto y reincorporarme a la competencia”, comentó en redes.

Por su parte, Valeria Baladan (Uruguay) envió una advertencia que generó conversación entre los fanáticos del certamen:

“Hay que tener cuidado con lo que comemos en países tan diferentes al nuestro”, escribió.

Y la representante de Estonia, Brigitta Schaback, fue más gráfica: compartió una foto de su termómetro digital junto al mensaje “A mitad del certamen con una intoxicación alimentaria”, dejando claro que el glamour también puede enfermar.

Silencio oficial, rumores en aumento

Hasta el momento, la Organización Miss Universo no ha emitido un comunicado formal, aunque las concursantes han coincidido en que reciben atención médica y seguimiento constante.

Sin embargo, entre los equipos de producción y los expertos en certámenes, la tensión es evidente. Se teme que más candidatas puedan presentar síntomas, lo que pondría en riesgo la agenda previa a la final.

Un certamen bajo presión y un pasado reciente polémico

Este inesperado episodio llega justo cuando la edición 2025 ya arrastraba controversias. Hace apenas unas semanas, el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil se vio obligado a pedir disculpas públicas tras atacar a Miss México y ahora, la intoxicación alimentaria suma un nuevo drama al certamen.

Camino a la gran final: entre glamour y antibióticos

A pesar del malestar, varias reinas han asegurado que harán todo lo posible por recuperarse antes del 21 de noviembre, fecha en la que se celebrará la gran final en el Impact Arena de Pak Kret, en Bangkok.

La expectativa es alta: millones de espectadores en América y Europa esperan descubrir quién será la sucesora de la danesa Victoria Kjær Theilvig, actual Miss Universo.

