Lo que no se vio del Miss Venezuela World 2025: tropiezos, nervios y emociones tras bambalinas

Suscríbete a nuestros canales

Aunque el Miss Venezuela World 2025 inició puntualmente a las 8:00 de la noche, la adrenalina ya se sentía desde las 7:30 p.m., cuando el streaming en vivo mostraba los primeros movimientos tras bastidores. Desde allí, con mucha energía, apareció Rosmery Marval, actriz y modelo venezolana, quien llego para suplir a Andrea Rubio quien se encontraba fuera del país.

Con micrófono en mano, corriendo de un extremo a otro del estudio de Venevisión, Rosmery se encargó de animar, entrevistar y contener los nervios de misses y bailarines. Su naturalidad hizo que los espectadores vivieran el evento con cercanía, pero nadie imaginó el corre-corre que había detrás de cada toma perfecta.

Un opening al ritmo de Mamma Mía! y una pasarela roja encendida

El inicio del show fue un derroche de energía gracias al elenco del musical Mamma Mía!, el mismo que tuvo diez funciones sold out en Caracas y esa noche se encargó de contagiar su vibra al escenario del Miss Venezuela World 2025.

Las candidatas hicieron su entrada triunfal en vestidos rojos con faralados, abertura lateral en la pierna izquierda y tacones dorados que reflejaban las luces del set. Todo parecía coordinado y las misses lucían entusiasmadas en su primera aparición de la noche.

El jurado: glamour, experiencia… y un pequeño descuido adorable

El panel evaluador estuvo conformado por nombres de lujo: Alejandra Conde, Miss Venezuela World 2020; Nieves Soteldo, periodista de Venevisión; Diana Carolina Silva, Miss Venezuela 2022; Giovanni Scutaro, diseñador internacional, y Mauricio Parilli, conferencista y emprendedor social.

Pero ni el jurado se libró del estrés del directo. Al finalizar su presentación en la que todos salían detrás del escenario desfilaban al frente y tomaban asiento, Nieves Soteldo, al salir del aire se desorientó unos segundos y no supo hacia dónde caminar, pero ella con gracia le hizo señas a producción para saber hacia dónde se dirigiría y al obtener respuesta con elegancia y una sonrisa cómplice, levantó los hombros y soltó una risa nerviosa, provoca el risas en el público.

El homenaje más emotivo: Nina Sicilia revive su noche 40 años después

Uno de los momentos más conmovedores fue el homenaje a Nina Sicilia, la primera reina coronada hace cuarenta años. Su entrada fue de cuento, aunque no exenta de tensión: un pequeño tropiezo con su vestido casi le roba la elegancia, pero Nina lo disimuló como toda una reina.

Durante su discurso, no logró contener las lágrimas al recordar cómo su vida cambió desde que ganó el certamen, donde consiguió una familia con la que ha crecido profesionalmente hasta ahora que asume la franquicia junto a Harry Levy.

Sin duda un momento que conmovió a todo el hizo erizar la piel fue cuando Isabella le hace énfasis a Nina y la felicita por atreverse a usar el vestido de gala con el que ganó en 1985. La nostalgia se apoderó del set, y más de uno actuó con asombro al verla revivir su historia con la misma gracia y brillo que hace cuatro décadas y sin tener nada que perder pues seguía luciendo igual de hermosa.

El desfile en traje de baño: color y sensualidad

Los trajes de baño diseñados por Mariangy Giménez (@mg.marianggygimenez) encendieron la pasarela. Enterizos en tonos verde, fucsia y naranja con guantes largos hasta los codos daban movimiento y dinamismo a las chicas.

Lo que pocos saben es que tras cámaras prensa hizo dos llamados porque al parecer las chicas tuvieron algunos retrasos con el vestuario, pero, a pesar de los nervios y la presión del tiempo, la pasarela salió impecable y el público no se estero de nada de lo ocurrido.

Vestidos de gala: brillo, lujo y competencia feroz

La gala avanzó con el desfile de noche, donde cada candidata deslumbró con su estilo. Miss Amazonas, Evangelista Alayón, ya era favorita y se llevó una ovación con su diseño brillante.

Miss Apure, Silvia Maestre, desfiló con un vestido en degradé ámbar y azul, lleno de piedras que hipnotizaron al jurado.

Miss Lara, Stephanía Torrellas, optó por un torso cubierto de cristales y una falda de plumas, que causó sensación.

Sin embargo, el premio al mejor diseño fue para Miss Distrito Capital.

Poco después se anunciaron las siete finalistas: Apure, Falcón, Monagas, Mérida, Amazonas, Yaracuy y Zulia.

Ronda de preguntas: nervios, aciertos y respuestas polémicas

El momento más tenso de la noche llegó con las preguntas del jurado. Miss Monagas habló sobre la importancia de la autenticidad ante las comparaciones en redes sociales, mientras Miss Mérida agradeció a la primera Miss Mundo por inspirarla.

Miss Apure se sinceró sobre la salud mental y cómo mantener el enfoque en los sueños, y Miss Falcón sorprendió con una respuesta muy coherente sobre los desafíos éticos de la inteligencia artificial, ganándose aplausos espontáneos.

En cambio, Miss Zulia dividió opiniones con su definición de “glamour con propósito”, una respuesta que muchos consideraron confusa, pero que no le impidió ganar la corona.

El momento decisivo: coronas, sorpresas y murmullos

La tensión fue total cuando se anunció a las ganadoras. La primera sorpresa llegó con la coronación de Miss Zulia, Valeria Di Martino, como Miss International Venezuela 2025. Su elección generó murmullos en el público, pues su respuesta no había sido de las más sólidas.

Luego, Miss Apure, Silvia Maestre, fue nombrada como Miss Supranational Venezuela, desatando una ovación que sacudió el estudio. Finalmente, la gran corona fue para Miss Falcón, Mística Núñez, quien se convirtió en la Miss Venezuela World 2025.

La reina saliente, Valeria Cannavo, regresó al escenario para entregar el cetro y recibir un homenaje por su gestión. Amable y sonriente, posó para las fotos con el público mientras las nuevas reinas, aún en shock, intentaban procesar su triunfo.

Un cierre de lágrimas, flashes y rumores

La gala terminó entre abrazos, gritos y lágrimas. Rosmery Marval, visiblemente agotada pero radiante, cerró la transmisión agradeciendo al público, un esfuerzo que le fue valorado aunque hubo quienes opinaron que le faltó experiencia en certámenes de belleza.

Una noche llena de emociones y momentos humanos que hicieron del Miss Venezuela World 2025 una de las ediciones más intensas y comentadas de los últimos años.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube