¡Una noche de reinas! Conoce a las ganadoras del Miss Venezuela World 2025

El título principal de la noche recayó en Mística Nuñez, quien fue coronada por la saliente Valeria Cannavo, Miss Venezuela World 2024. Nuñez asume la responsabilidad de representar a Venezuela en el certamen Miss World, uno de los eventos de belleza más prestigiosos a nivel global.

Valeria DiMartino: Miss International Venezuela 2025

Valeria DiMartino, originaria del estado Zulia, recibió la corona de Miss International Venezuela 2025. La representante zuliana deberá prepararse para competir en el certamen Miss International, donde Venezuela ha logrado importantes triunfos históricos.

Silvia Maestre: Miss Supranational Venezuela 2025

Silvia Maestre, representante de Apure, fue proclamada Miss Supranational Venezuela 2025. La candidata de Apure tendrá la misión de representar al país en el concurso Miss Supranational, certamen que ha ganado relevancia internacional en los últimos años.

Producción y entretenimiento: desde Mamma Mia hasta Víctor Drija

El espectáculo contó con las conducciones de Isabella Rodríguez e Ileana Márquez, quienes guiaron la velada desde el escenario principal. Paralelamente, la actriz Rosmeri Marval acompañó a la audiencia digital a través del streaming disponible en YouTube. El elenco de Mamma Mia Venezuela y el cantante Víctor Drija formaron parte del segmento artístico, aportando momentos musicales y coreográficos que dinamizaron la ceremonia.

Homenaje a los 40 años de un legado: Nina Sicilia

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el reconocimiento a Nina Sicilia, quien hace exactamente cuatro décadas se convirtió en la primera venezolana en ganar la corona de Miss International en 1985. El tributo celebró no solo su triunfo histórico, que abrió el camino para las sucesivas victorias venezolanas en certámenes globales, sino también su influencia perdurable en el sistema de belleza venezolano. Sicilia, actual Gerente General de la Organización Miss Venezuela, ha mantenido una vinculación constante con el concurso que la vio nacer como figura pública.

Con estas coronaciones, la organización Miss Venezuela inicia un nuevo ciclo de preparación para los certámenes de Miss International, Miss Supranational y Miss World, manteniendo la tradición de un país que continúa siendo potencia en el universo de los concursos de belleza.

