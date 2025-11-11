Miss Venezuela World 2025: todos los detalles para no perderte la gala este 12 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

La "Temporada de la Belleza 2025" de Venezuela alcanza su clímax con la coronación de la nueva representante del país ante el Miss World, uno de los certámenes más importantes del mundo. El evento, que también elegirá a las delegadas para Miss International y Miss Supranational, promete una noche de alto voltaje, glamour y el rigor que caracteriza al concurso nacional.

El evento se llevará a cabo la noche de este miércoles 12 de noviembre de 2025, desde el Estudio 1 de Venevision, y en la gala de este año, la coronación se enfoca en el formato que elige a las embajadoras venezolanas para los tres grandes concursos internacionales, Miss Mundo, Miss Internacional y Miss Supranational, a excepción de Miss Universo, cuya representante (Miss Universe Venezuela) se coronará por separado en diciembre.

¿Dónde y a qué hora ver la coronación?

La gala será transmitida en vivo para todo el país y la diáspora a través de Venevisión y en Streaming/Digital, debido a que la Organización Miss Venezuela y el canal de la colina ofrecen la transmisión en simultáneo a través de su canal oficial de YouTube y sus plataformas digitales, permitiendo a los venezolanos en el extranjero seguir la coronación.

Miss Venezuela World 2025 iniciará a partir de las 8:00 de la noche. La ceremonia estará a cargo de figuras icónicas del Miss Venezuela, incluyendo a exreinas como Isabella Rodríguez (Miss Venezuela 2018) e Ileana Márquez Pedroza (Miss Venezuela 2023), asegurando el carisma y la experiencia en el escenario.

Las favoritas que buscan la corona

Mérida (Milena Soto): Destaca por su altura, elegancia e imponente estampa.

Miranda (Clara Vegas): Reconocida por su espontaneidad y fuerte personalidad.

Amazonas (María Laura Evangelista): Una candidata con experiencia y buena oratoria, considerada una de las más preparadas.

Lara (Mary Stephanía Torrellas): Ha mostrado una evolución positiva, posicionándose en muchos tops de expertos.

Falcón (Mística Núñez): Impone con su presencia y ha demostrado solidez en los retos.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube