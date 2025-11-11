HyunA reaparece en redes sociales: la estrella K-pop revela su estado actual tras desmayo viral

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella del K-pop, HyunA (Kim Hyun-ah), de 33 años de edad, encendió las alarmas de sus fans y de toda la industria musical tras desplomarse en pleno escenario durante su actuación en el Festival de Música Waterbomb en Macao.

El incidente, ocurrido mientras interpretaba su éxito "Bubble Pop!", logró poner nuevamente en el foco, la extrema presión que enfrentan los ídolos del K-pop y los problemas de salud preexistentes de la artista.

El momento quedó grabado se viralizó en redes sociales en cuestión de horas, el hecho ocurrió cuando en medio de una coreografía intensa, HyunA detuvo abruptamente su baile y cayó al suelo.

Rápidamente, sus bailarines y el equipo de seguridad la asistieron y la retiraron de la tarima, obligando a una pausa en el festival.

Los reportes indican que la cantante ya mostraba signos de fatiga momentos antes de su actuación. Sin embargo, su desplome en el escenario abrió una conversación más profunda sobre su bienestar.

Tras el incidente, en lugar de descansar, la artista recurrió a Instagram para emitir una disculpa, un gesto que subraya la inmensa autoexigencia de los ídolos. "Lo siento muchísimo... Siento que no fui lo suficientemente profesional y, para ser sincera, ni siquiera recuerdo qué pasó", escribió HyunA.

Aseguró a sus fans que trabajará en mejorar su salud y desarrollar una mayor resistencia, prometiendo que estos sucesos no se repetirán.

"De ahora en adelante, intentaré desarrollar más resistencia y trabajar duro de manera consistente. Estaría genial que todo saliera conforme a mi deseo, pero lo intentaré", acotó.

Cabe destacar, que el desmayo no es un hecho aislado, debido a que HyunA ya en ocasiones anteriores se muestra abierta al hablar sobre sus luchas de salud, lo que añade una capa de preocupación a este último incidente:

Recordemos que en 2020, la artista reveló su diagnóstico de síncope vasovagal, una condición que provoca caídas en la presión arterial y la frecuencia cardíaca, a menudo gatilladas por el estrés o la fatiga. Es una condición que obliga a la artista a manejar con extremo cuidado sus horarios y sus niveles de exigencia.

