El drama de Hollywood: la foto que reaviva el conflicto entre Orlando Bloom y Katy Perry

La separación entre la cantante Katy Perry y el famosos actor Orlando Bloom, aún sigue dando de qué hablar, y es que en los últimos días se hicieron virales unas imágenes de la nueva pareja del actor que hizo explotar las redes sociales.

El nuevo escándalo lo protagonizaron el famoso y la actriz Rachel Lynn Matthews, cuya aparición conjunta en una fiesta desató una ola de especulaciones y críticas dirigidas directamente a la cantante y expareja del actor.

Y es que la nueva novia de Orlando Bloom decidió vestirse como Katy Perry, pero no eligió cualquier look, sino el famoso traje de astronauta azul que la cantante usó en su publicitado y breve viaje al espacio con la compañía Blue Origin hace unos meses.

La polémica alcanzó su punto máximo cuando Rachel Matthews compartió una selfie junto a un sonriente Orlando, que estaba disfrazado de esqueleto.

Pero lo que realmente encendió las redes sociales fue el gesto: Matthews replicó la icónica pose de Katy Perry besando el suelo al regresar a la Tierra, con el pie de foto sarcástico: "Take up space!!" (Ocupa espacio). Cabe destacar, que las fotos pertenecen a una fiesta de Halloween.

Por ese motivo, muchos fans de Katy Perry criticaron duramente a Orlando Bloom, por aparecer junto a la actriz que se estaba burlando de su ex pareja. Su sonrisa en la foto fue interpretada como una falta de respeto hacia la madre de su hija Daisy Dove.

