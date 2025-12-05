Toda una preparación tras la corona: así fue el ensayo de oratoria de la Miss Universo Venezuela Clara Vegas Goetz

Suscríbete a nuestros canales

Clara Vegas Goetz abrió su corazón durante un ensayo de oratoria con Jésica Calaimo, donde reveló el obstáculo más grande que ha enfrentado, se refirió al tiempo en el que vivió sola en Londres cuando intentó adentrarse en el exigente mundo artístico.

Empatía: el valor que quiere rescatar en la sociedad

En otro momento del ensayo, la conversación se centró en los valores que considera fundamentales promover como reina. Clara destacó la empatía y se observa como la profesora de oratoria la guía en las palabras que debería decir una reina y le dice:

La empatía te permite construir puentes y no barreras. Urgentemente hay que cultivarla como un camino hacia una sociedad más justa, más feliz y más pacífica”.

Motivación y coronación: la recompensa del esfuerzo

El ensayo cerró con un emotivo abrazo entre Jésica Calaimo y Clara Vegas, en el que la instructora expresó su orgullo y la alentó a mantener la autenticidad y el esfuerzo que la llevarían al triunfo. Solo unos días después, este 4 de diciembre, Clara se convirtió oficialmente en Miss Universe Venezuela 2025, cumpliendo con la promesa de dedicación, disciplina y conexión con su público que mostró en cada ensayo.

