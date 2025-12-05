Clara Vegas promete trabajo arduo para convertirse en Miss Universo 2026

Suscríbete a nuestros canales

La joven Clara Vegas Goetz, elegida Miss Venezuela, prometió este viernes "muchos días de trabajo" con el propósito de obtener la octava corona de Miss Universo, que se celebrará en San Juan, Puerto Rico.

Clara Vegas, una reina cercana

EFE

La actriz y modelo, de 23 años, confía en su potencial, fortaleza, autenticidad y cercanía con el público, aunado al trabajo para "arreglar todos esos detallitos que hacen falta".

En rueda de prensa, se sinceró sobre los días por venir. "Voy a llegar a ser esa mejor versión de mí y, con el favor de Dios, ser la próxima Miss Universo también, pero para eso se viene mucho trabajo".

La nueva soberana de la belleza venezolana, quien representó al estado Miranda, fue coronada 35 años después que su madre, Andreína Goetz, Miss Venezuela 1990.

"Ese triunfo es de ella, tal como es mío, es de las dos realmente, y también es un grandísimo honor estar haciendo historia en el Miss Venezuela como primera madre e hija que son Miss Universo Venezuela, estoy sumamente feliz por eso", expresó la joven.

Además, Vegas Goetz, graduada de artes escénicas, señaló que quiere "seguir siendo una reina muy cercana" a la gente e impulsar la educación artística en su país.

La joven fue coronada por su predecesora, Stephany Abasali, quien representó a Venezuela en la 74ª edición de Miss Universo, celebrada en Tailandia el pasado 21 de noviembre, en la cual quedó como segunda finalista.

"Vara altísima"

EFE

Vegas Goetz considera que Abasali ha "dejado la vara altísima" porque, agregó, "lo hizo increíble".

Durante la ronda de preguntas, Vegas Goetz aseguró que la mujer venezolana es el motor y el corazón del país suramericano, por lo que aspira a crear proyectos que impulsen sus sueños.

