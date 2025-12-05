Fátima Bosch bajo presión: policía de Tailandia investiga la demanda de Nawat

Suscríbete a nuestros canales

Lo que parecía ser un reinado impecable empezó a tambalear incluso durante la coronación. Recientemente, la policía de Tailandia confirmó que investiga una denuncia por difamación interpuesta por Nawat Itsaragrisil, director ligado a la organización del certamen en ese país, contra la mexicana Fátima Bosch.

Según fuentes policiales, la demanda fue presentada tras un episodio ocurrido durante las actividades previas al concurso, donde Bosch y Nawat habrían protagonizado un intercambio tenso que terminó filtrado en redes sociales. La versión del director asegura que las palabras que la reina le atribuyó son falsas y perjudiciales para su imagen pública.

La investigación avanza en modo formal: declaraciones, revisión de videos y testimonios son parte del expediente que, por ahora, mantiene a la policía tailandesa en proceso de recolección de pruebas. Aunque Bosch no ha sido citada oficialmente, el caso ya se mueve en instancias legales.

La reina mexicana en el ojo del huracán

El equipo cercano a Fátima Bosch mantiene silencio absoluto, una estrategia que ha despertado especulaciones. Algunos afirman que la reina se enteró del procedimiento a través de la prensa; otros aseguran que ya cuenta con asesoría legal internacional.

A pesar de la presión mediática, Bosch continúa con su agenda oficial, aunque varias apariciones recientes han sido reprogramadas.

Nawat contraataca y no cede terreno

Nawat, conocido por su carácter directo y polémico, ha dejado claro que llevará la defensa de su nombre “hasta las últimas consecuencias”. Personas cercanas al director aseguran que la denuncia no busca compensación económica, sino una rectificación pública por parte de Bosch.

La disputa no solo afecta a Bosch y a Nawat, sino que pone presión sobre Miss Universe, que venía intentando limpiar su imagen tras recientes polémicas. Este nuevo episodio llega en un momento delicado y podría obligar a la organización a intervenir.

