¡Invitada de lujo! Clara Vegas dice presente en el Caracas-Magallanes y confiesa a qué equipo le va

Suscríbete a nuestros canales

La ganadora del Miss Universe Venezuela, Clara Vegas, fue la invitada de lujo para el encuentro Caracas-Magallanes de este viernes, apenas un día después de ser coronada como la "Soberana de la Belleza".

Previo al choque entre los eternos rivales, Vegas dio un breve y sentido discurso en pro de los valores que definen al venezolano, y además admitió a qué equipo le irá esta noche.

"Es un orgullo estar acá celebrando lo que somos como venezuela, el sazón que compartimos. Estoy sumamente agradecida de ser su reina universal de este año y poder estar acá celebrando nuestra cultura, el deporte, lo que nos une como Venezuela, y que somos un país que siempre logra lo que se propone; qué felicidad", expresó Vegas: "Represento a todos los equipos, pero tengo que decirles un secreto: hoy soy de los Leones".

Noche inolvidable para la nueva soberana de la belleza

La noche del jueves, el Centro Comercial Líder se vistió de gala para acoger la final de la 72ª edición del concurso Miss Venezuela Universo en la que Vegas se alzó con el título.

La representante del estado Miranda de 23 años, es hija de Andreína Goetz, quien fue Miss Venezuela en 1990. Su formación incluye una graduación en artes escénicas, y además, cuenta con una notable carrera como creadora de contenido digital, con una fuerte presencia en redes sociales.

​Tras una intensa noche de desfiles y presentaciones, el jurado eligió a las finalistas que acompañarán a Clara Vegas en el cuadro de honor. El resultado dejó a María Laura Evangelista (Miss Amazonas), quien fue seleccionada Primera Finalista. Milena Soto (Miss Mérida) quedó como Segunda Finalista. Gabriela de la Cruz (Miss Yaracuy) ocupó el puesto de Tercera Finalista, y Gabriela Villegas (Miss Monagas) fue la Cuarta Finalista.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube