Exmiss Katheryne Bello celebra un triunfo inesperado: una celebridad que no se conformó con la fama

Katheryne Bello, conocida en la farándula venezolana por su paso destacado en el Miss Venezuela como Miss Amazonas 2023, donde se alzó como tercera finalista, vuelve a acaparar titulares, pero esta vez por una razón completamente distinta: la exmiss anunció que ahora es Licenciada en Pedagogía Alternativa, subárea Artes Marciales, un reconocimiento académico que se suma a una trayectoria marcada por la constancia, la disciplina y el esfuerzo silencioso.

De las pasarelas al aula: el giro que pocos esperaban

Aunque su imagen quedó grabada en la memoria del público por su elegancia en el concurso de belleza, Bello demostró que su camino no se detuvo en la corona. A través de una emotiva publicación, reveló que el proceso para alcanzar este título fue “largo”, pero que cada sacrificio valió la pena. El logro lo dedicó a Dios, a su familia, a quienes llamó su motor, sus pilares y su alegría y a la compañera con la que compartió este recorrido académico, a quien describió como una “Magister ejemplar”.

Agradecimientos que hablan de su formación y disciplina

En su mensaje, Katheryne extendió un reconocimiento especial a la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR), institución que evaluó y aprobó sus conocimientos prácticos y teóricos en artes marciales, consolidándolos en un título universitario. Además, mencionó con gratitud a sus tutores y maestros: Master Eric García, Master Arsenio Noriega, Master Pedro Hutman, Master Gonzalo Rojas y Shihan Samuel López, figuras que han marcado su crecimiento y que, según la exmiss, han sido clave para enseñarle perseverancia y enfoque.

Una celebridad que apostó por más

Con este nuevo logro, Katheryne Bello envía un mensaje contundente en un mundo donde muchas figuras se conforman con la exposición mediática: la fama no detiene los sueños, y la disciplina abre caminos que trascienden las luces del espectáculo.

