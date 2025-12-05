Noche de coronación y de guerra: la explosión pública de Stephany Abasali sacude al Miss Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Lo que debía ser la noche más elegante del año terminó transformándose en un campo de batalla emocional. La coronación de Clara Vegas como Miss Universe Venezuela 2025 quedó opacada por la inesperada y explosiva reacción de la reina saliente, Stephany Abasali, quien abandonó el evento con un gesto serio, sin discurso, sin flores y con una promesa que ya desató una tormenta en redes:

La frase marcó el inicio de un escándalo que expone tensiones acumuladas, presuntas negligencias y un distanciamiento que, según fuentes cercanas, tenía meses fermentándose dentro de la organización.

Una despedida sin honores que indignó al público

Stephany Abasali lució impecable, radiante, elegante, serena… pero absolutamente silenciosa.

Lo que debía ser su momento de gloria final se convirtió en el vacío más comentado de la noche. No hubo video emotivo, ni palabras de despedida, ni pasarela final con corona, ni siquiera el tradicional ramo de flores que todas las reinas suelen recibir.

En el auditorio se sintió la incomodidad. Y en redes sociales la indignación explotó:

“¿Ni un ramo para una reina que lo dio todo por el país?”, reclamaron varios grupos de fans.

El público percibió el trato como un desaire directo hacia una Miss Venezuela que dejó al país en alto como segunda finalista en el Miss Universo y coronada como Miss Universo América.

La gala continuó, pero el ambiente ya había cambiado.

El backstage que lo encendió todo: gestos, molestia y un video viral

Apenas bajó del escenario, Stephany se mostró visiblemente molesta. Testigos afirman que evitó fotos, no interactuó con los organizadores y salió rápidamente del recinto. Minutos después, un video filtrado comenzó a correr como pólvora:

“Yo dije que me mandaran los trajes venezolanos y no lo hicieron… Ah, ¿no querían que yo hablara aquí? Pues mañana no me callo la boca.”

La frase, directa y desafiante, dejó claro que su silencio no fue voluntario. Según rumores, la reina habría estado inconforme desde antes del Miss Universo por la falta de apoyo económico, decisiones improvisadas y una presunta desconexión total con la organización.

El trasfondo del conflicto: pagos, desacuerdos y una relación rota

La explosión de Stephany no tomó por sorpresa a quienes venían siguiendo las tensiones internas, entre los comentarios más repetidos destacan que ella pagó la mayoría de los gastos rumbo al Miss Universo y que la organización solo le cubrió el pasaje, además de que decidió confeccionar su traje típico fuera de Venezuela por falta de recursos locales, que rechazó vestuarios “baratos” que, a su juicio, no representaban al país y finalmente que su relación con la quinta se rompió cuando exigió mejores condiciones y no las obtuvo.

Aunque nada de esto ha sido confirmado oficialmente, su actitud en la gala y su promesa pública de hablar parecen respaldar la versión de un malestar profundo y sostenido.

Clara Vegas recibe la corona entre aplausos, tensión y murmullos

La nueva Miss Universe Venezuela 2025, Clara Vegas, subió al escenario entre aplausos y vítores, pero su coronación quedó ensombrecida por el caos que se desataba alrededor.

En redes, la conversación también fue sobre el incómodo adiós de Stephany y al posible escándalo que estaría por destaparse.

El país en suspenso: ¿qué va a revelar Stephany Abasali?

La frase “mañana no me callo la boca” dejó al país en vilo.

Productores, periodistas, fanáticos y ex reinas están pendientes de lo que Stephany pueda decir en las próximas horas y lo cierto es que ya no hay marcha atrás. La reina saliente ha encendido una bomba mediática y el Miss Venezuela, por primera vez en años, se encuentra al borde de un escándalo mayor.

Cuando ella hable, porque todo indica que hablará, el país sabrá si fue una despedida abrupta… o el inicio de una guerra abierta dentro del certamen más emblemático de la belleza venezolana.

