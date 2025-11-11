¿Qué pasó en la casa de la actriz Vanessa Guzmán? Así fue el momento de terror que vivió su hijo desde la propiedad en Texas

Suscríbete a nuestros canales

La tranquilidad del hogar de Vanessa Guzmán se vio interrumpida cuando hombres armados abrieron fuego contra su residencia en El Paso, Texas, esto ocurrió mientras su hijo se encontraba dentro del inmueble. La actriz, quien estaba fuera del país cumpliendo compromisos profesionales en la Ciudad de México, vivió horas de angustia al enterarse del suceso. De acuerdo con los primeros reportes, el joven escuchó los impactos de bala y entró en pánico, aunque afortunadamente resultó ileso.

La residencia atacada mientras Vanessa estaba en México

Los hechos ocurrieron durante el fin de semana, cuando la protagonista de telenovelas y reconocida fisicoculturista asistía a un evento deportivo en la capital mexicana. Fuentes cercanas indicaron que su hijo, quien se encontraba en la vivienda, logró resguardarse tras escuchar los disparos y afortunadamente la policía local acudió rápidamente al lugar y acordonó la zona mientras se iniciaban las investigaciones.

El comunicado oficial de la actriz

A través de un comunicado difundido por su equipo, Vanessa Guzmán aclaró que no se trató de un atentado directo en su contra ni en contra de su hijo, y confirmó que ambos se encuentran bien.

“Por el momento no se pueden ofrecer más detalles, ya que las autoridades de Estados Unidos están llevando a cabo las investigaciones correspondientes. Agradecemos el interés y la preocupación mostrada, y pedimos respeto y discreción hacia Vanessa y su familia durante este proceso”, señala el documento.

Carrera artística de Vanessa

Su carrera comenzó en el mundo de los certámenes de belleza, cuando representó al estado de Chihuahua en Nuestra Belleza México 1995, destacando por su porte y carisma. Ese primer paso la llevó rápidamente a la televisión.Su debut en las telenovelas marcó el inicio de una trayectoria sólida dentro de Televisa.

A lo largo de los años, participó en producciones emblemáticas como Carita de ángel, Patito Feo, El amor no tiene precio, Entre el amor y el deseo y la recordada Atrévete a soñar, donde interpretó a la divertida y sofisticada Bianca Pinales, uno de los papeles más queridos de su carrera. También protagonizó la comedia Amor mío, compartiendo créditos con Raúl Araiza, y más recientemente formó parte del elenco de Soltero con hijas, demostrando que su talento sigue vigente.

Con el tiempo, Vanessa decidió reinventarse y apostó por una nueva faceta que sorprendió a muchos: el fisicoculturismo profesional. Su disciplina y constancia la llevaron a competir en torneos internacionales, logrando un impresionante cambio físico y ganándose el respeto dentro del mundo fitness.



