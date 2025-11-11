Las primeras declaraciones Angélica Vale sobre su divorcio: sorprende con esta revelación

Suscríbete a nuestros canales

A través de un video publicado en redes sociales, Angélica Vale confirmó los rumores sobre su divorcio: "Sí es cierto que me estoy divorciando, es cierto que desde abril estoy separada, ya no vivimos juntos, pero esta noticia me tomó de sorpresa". La artista reveló que se enteró de que Otto Padrón había presentado la demanda de divorcio mientras cenaba en familia, cuando recibieron un mensaje sobre la noticia que había dado el periodista Javier Seriani. "Yo me enteré de la noticia de que Otto Padrón puso la demanda de divorcio, igual que ustedes, ayer cenando con él", confesó entre lágrimas.

La prioridad: los hijos y una separación en paz

Vale, de 49 años -quien cumple 50 este miércoles-, enfatizó que su principal preocupación son sus hijos Angélica y Daniel. "No importa lo que haya pasado entre Otto Padrón y yo, de verdad no importa. ¿Por qué? Porque tenemos dos hijos que quiero que crezcan sanos, que quiero que crezcan fuertes", expresó. La actriz señaló que seguirá conviviendo con su exesposa por el bien de sus hijos: "Siempre seguir conviviendo con Otto para que mis hijos puedan pasar esto de la mejor manera. No juntos como pareja, pero juntos como familia".

Un mensaje de gratitud y nuevo comienzo

En el comunicado que leyó durante su transmisión, Vale agradeció a Padrón "lo compartido" y le deseó "lo mejor". La artista escribió: "Lo aprendido durante nuestro matrimonio me hace la persona que soy hoy, la de siempre pero con más sabiduría y un largo camino para aún crecer". Aprovechando que cumple 50 años, la actriz describió este momento como el inicio de "una nueva etapa" y pidió el apoyo de sus seguidores: "Sé que cuento con su empatía y sus apapachos".

Ejemplos a seguir en el divorcio

Vale citó como inspiración para manejar esta transición a sus padres y a la pareja formada por Lucero y Mijares: "Dije, ustedes son el mejor ejemplo de cómo una familia se debe de divorciar. Sin escándalos, sin hacerle daño a sus hijos". La conductora de 'Hoy' en Televisa afirmó que eligió "la paz por encima de cualquier sentimiento que implica el final de algo soñado para toda la vida", especialmente por sus hijos, "quienes nos mantendrán unidos por siempre".

Angélica Vale, hija de la fallecida actriz Angélica María y el productor Raúl Vale, contrajo matrimonio con Otto Padrón en 2011. La artista concluyó su mensaje con optimismo: "Pa' arriba. Porque saben lo positiva que soy. Y no importa qué. Hay que sonreír. El show tiene que continuar", anticipando que dará más entrevistas sobre el tema después de celebrar su cumpleaños número 50.

