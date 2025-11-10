En detalle: arrestan al director de Miss Universo México Jorge Figueroa en Tailandia

Suscríbete a nuestros canales

La actriz y modelo Martha Cristiana confirmó en una entrevista con el periodista Miguel Masjuan que Jorge Figueroa, actual director de Miss Universo México, fue uno de los detenidos tras la denuncia presentada por Nawat Itsaragrisil. Cristiana, quien renunció recientemente a la organización mexicana, no dudó en señalar a Figueroa como "la manzana podrida" que generaba conflictos y faltaba al respeto a las reinas interesadas en participar.

La denuncia de Itsaragrisil se originó al descubrir que uno de los patrocinadores de la organización internacional de Miss Universo era una empresa de juegos en línea de Filipinas, una actividad expresamente prohibida por la ley tailandesa. Según los reportes, el empresario tailandés presenció el operativo policial en un hotel, donde se llevaron detenidos a los trabajadores, en su mayoría de nacionalidad mexicana, aunque se reporta que fueron liberados horas después.

El trasfondo de una batalla por el control

Expertos en certámenes de belleza, como el periodista Miguel Masjuan, sugieren que esta denuncia podría ser parte de una estrategia más amplia de Nawat Itsaragrisil para quedarse con el control total de la franquicia de Miss Universo en la región de Asia. Esta teoría cobra fuerza al considerar que las oficinas de la sede internacional de Miss Universo se encuentran actualmente en México, y gran parte de su equipo de trabajo es mexicano.

Martha Cristiana añadió más leña al fuego al revelar que había advertido al empresario Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, sobre las irregularidades en la gestión de la marca, pero al no obtener una respuesta satisfactoria, decidió retirarse del proyecto.

La chispa que encendió la mecha: el conflicto con Miss México

Este incidente con las detenciones ocurre en el contexto de una ya enrarecida relación entre Itsaragrisil y la delegación mexicana. Días antes, el empresario tailandés protagonizó un sonado altercado público con Fátima Bosch, Miss México 2025.

El conflicto estalló cuando Itsaragrisil reprendió a Bosch durante una ceremonia oficial, cuestionándola por no promover suficiente contenido sobre Tailandia y, presuntamente, insultándola. La firme respuesta de la mexicana, quien le espetó: "no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización", y la posterior salida en solidaridad de otras concursantes y de la Miss Universo titular, Victoria Theilvig, viralizaron el incidente.

Repercusiones y un apoyo que llega hasta la presidencia de México

La cadena de eventos ha tenido consecuencias significativas para Nawat Itsaragrisil. Raúl Rocha, presidente de la Organización Miss Universo, anunció en un video público que la participación del tailandés en los eventos restantes del certamen sería "muy limitada o nula", calificando su comportamiento como una "humillación" y una "agresión pública".

El apoyo a Fátima Bosch ha traspasado fronteras, llegando hasta la máxima esfera política de México. La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en su defensa, elogiéndola como "un ejemplo de una mujer que habla y hace escuchar su voz" y calificando el incidente como "un acto de intimidación".

Con la final de Miss Universo 2025 programada para el 21 de noviembre en Bangkok, el certamen se encuentra inmerso en una de sus crisis más grandes, donde las tensiones de poder y los escándalos mediáticos han opacado, por momentos, la celebración de la belleza y el empoderamiento femenino.

