Polémica con la Miss México pica y se extiende: Lili Estefan no aguanta el 'hate contra su hija y sale en su defensa

El Miss Universo 2025 sigue dando de qué hablar, y esta vez el foco no está en las coronas ni en los vestidos, sino en un enfrentamiento que ha cruzado fronteras. Después de la polémica que estalló entre la mexicana Fátima Bosch y el directivo tailandés Nawat Itsaragrisil, la conductora Lili Estefan decidió hablar alto y claro para defender a su hija, Lina Luaces, quien ha sido señalada injustamente de no haber mostrado apoyo a la concursante mexicana en medio del altercado.

El conflicto que encendió las redes

Todo comenzó cuando Nawat Itsaragrisil, figura de la organización del certamen, perdió la calma y habría llamado “cabeza hueca” a Fátima Bosch, pidiendo a seguridad que la retirara del evento. El episodio, captado por cámaras y difundido en redes, desató una ola de indignación entre seguidores del concurso y artistas latinoamericanos que exigieron respeto hacia la representante mexicana.

En ese contexto, algunos internautas comenzaron a cuestionar la actitud de Lina Luaces, insinuando que se mantuvo indiferente durante la situación.

“No inventen, yo estuve ahí”: la defensa de una madre

Cansada de los ataques, Lili Estefan usó sus redes sociales para aclarar lo ocurrido y respaldar a su hija. En una serie de publicaciones, la conductora de El Gordo y la Flaca fue tajante:

“No inventes, por favor. Amamos a Fátima. Yo estaba ahí cuando ella habló con la prensa y los misólogos; por favor escuchen mi voz cuando terminó. Le grité: ¡Bravo Fátima, bravo, bravo, bravo! Mi hija fue de las primeras en salir con el primer grupo que abandonó el certamen. Infórmense antes de inventar."

Estefan también subrayó que Lina fue una de las primeras en dejar la sala junto al grupo que acompañó a Bosch tras el insulto de Nawat, desmintiendo así las versiones que la mostraban como ajena al momento de tensión.

Lina Luaces también habló… a su manera

Lejos de quedarse callada, Lina Luaces usó su cuenta de Instagram para solidarizarse con Fátima Bosch a través de un video de lips-sync en el que reproducía parte del discurso sobre empoderamiento femenino de la mexicana. Junto al clip, escribió un mensaje de admiración y respeto, dejando claro que comparte el sentimiento de apoyo hacia las mujeres que alzan la voz.

Entre críticas, rumores y una madre protectora

La reacción de Lili Estefan no solo fue una defensa maternal, sino también una advertencia a los críticos que, según ella, manipulan los hechos por ganar atención. “Hay que informarse antes de opinar”, insistió, recordando que, más allá de las cámaras y los titulares, hay personas reales detrás de cada historia.

