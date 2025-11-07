Cumpleaños de Kendall Jenner: ¿Quiénes asistieron al evento más exclusivo del año?

Suscríbete a nuestros canales

La modelo e it girl Kendall Jenner ha dado la bienvenida a sus 30 años con una fastuosa celebración que congregó a su famoso círculo familiar y amigos cercanos en un destino paradisíaco. La fiesta, llevada a cabo recientemente, consolidó su estatus no solo como un ícono de la moda, sino también como la anfitriona de eventos exclusivos.

El festejo se realizó en una locación idílica, presuntamente una lujosa villa en el Caribe, con un ambiente de ensueño que incluyó música, baile y una atmósfera mística creada con iluminación tenue, antorchas y bombillas. El escenario de mar, arena y palmeras ofreció el telón de fondo perfecto para el gran evento.

La propia Kendall se robó la atención con varios looks de infarto, incluyendo sensuales microbikinis y fotografías que compartió con sus seguidores, mostrando su envidiable figura.

La celebración no escatimó en detalles de lujo. Uno de los elementos más destacados fue el vino: los invitados disfrutaron de un exclusivo Château Haut-Brion francés, un símbolo de la élite vitivinícola. El detalle más significativo es que la cosecha del vino era de 1995, el mismo año de nacimiento de Kendall, un guiño elegante a su aniversario.

Por supuesto, la fiesta fue un asunto de familia. Las hermanas Kim y Khloé Kardashian estuvieron presentes, al igual que su madre, Kris Jenner, y su hermana menor, Kylie. Varias de ellas compartieron emotivos mensajes en redes sociales dedicados a la modelo.

Amigos cercanos, como Hailey, Justin Bieber, Justine Skye, también formaron parte de los selectos invitados.

