Video vial: Miss Chile se disculpa por hacer un controversial trend de Tiktok

La representante chilena en el Miss Universo, Inna Moll, se encuentra en el centro del huracán luego de la difusión de un video en redes sociales donde simula el consumo de sustancias ilícitas.

La situación, generada durante las actividades de concentración del certamen internacional de belleza, obligó a la candidata a emitir una disculpa pública ante el revuelo que provocó el clip.

El video en cuestión, viralizado rápidamente en plataformas como TikTok, mostraba a Miss Chile participando en un popular trend de la red social al son de la canción "Addicted to You", de la cantante Shakira. Aunque se trataba de una imitación con fines de entretenimiento, el contenido fue calificado de insensible e inapropiado para una figura que representa la imagen de su país en un concurso internacional de belleza.

Ante la magnitud de las críticas, Inna Moll utilizó sus redes sociales para abordar la polémica. La Miss Chile asumió la responsabilidad por la difusión del contenido y admitió haber tomado una decisión equivocada en el momento.

"Quiero pedirles perdón [...] La persona que subió ese video fue un maquillador y ese maquillador me dijo: 'Graba esto', la verdad no me negué, me debí haber negado rotundamente y no haberlo hecho. Pero así fue, el video está arriba y lamento mucho si alguna persona se sintió pasada a llevar," expresó Moll.

La declaración de la modelo e influencer se centra en el reconocimiento de su error, lamentando que su participación en la tendencia viral haya podido ofender o ser malinterpretada, especialmente dada su posición de figura pública.

A pesar del malentendido, Inna Moll ha reafirmado su compromiso con el concurso y con representar a Chile, buscando redirigir el foco hacia su preparación y desempeño en las próximas etapas de Miss Universo.

