2025 Se revela el primer tráiler de "Michael": el esperado biopic del rey del pop

Lionsgate ha lanzado por fin el primer tráiler de "Michael", la cinta biográfica dirigida por Antoine Fuqua ("Training Day"). El teaser, que se abrirá en cines presenta a Jaafar Jackson, sobrino de Michael, en una transformación notable que recrea momentos icónicos como el moonwalk y la filmación del videoclip de "Thriller". La sinopsis oficial promete un "retrato íntimo" que rastrea el viaje de Jackson desde sus inicios en los Jackson Five hasta convertirse en "el artista más influyente del mundo".

Una producción marcada por los retrasos y la polémica legal

El camino hacia la pantalla grande no ha sido sencillo para "Michael". La película, cuya filmación principal concluyó en mayo de 2024, ha sufrido varios retrasos que pospusieron su estreno desde abril de 2025 hasta su fecha actual, el 24 de abril de 2026. Los informes señalan que la producción se topó con un obstáculo legal significativo: la inclusión en el guion de Jordan Chandler, el joven de 13 años que en 1993 acusó a Jackson de abuso sexual. Un acuerdo de confidencialidad de la época, supuestamente pasado por alto inicialmente, obligó a realizar costosas reescrituras y regrabaciones del tercer acto de la película. Aunque se llegó a especular con dividir el filme en dos partes debido a su extensa duración, el tráiler sugiere que se lanzará como una sola película.

"No es mi circo": el distanciamiento de Paris Jackson

Mientras el elenco, que incluye a estrellas como Colman Domingo (Joe Jackson), Nia Long (Katherine Jackson) y Miles Teller (el abogado John Branca), apoya el proyecto, hubo una voz familiar clave que se desmarcó. Paris Jackson, hija del artista, desmintió públicamente mediante Instagram las declaraciones de Domingo que la señalaban como partidaria de la cinta. Aseguró que, tras leer un borrador del guion, aportó notas sobre lo que consideraba inexacto y deshonesto, pero que los productores decidieron no abordarlas. "El film le hace el coro a una sección muy específica de los fans de mi papá que todavía vive en la fantasía, y ellos van a estar felices con él", escribió, añadiendo contundente: "No son mis monos, no es mi circo".

La promesa de no sanitizar y la crítica anticipada

El productor Graham King declaró que su objetivo era "humanizar pero no sanitizar" la vida de Jackson, un equilibrio difícil dado el control que la estate del artista ejerce sobre el proyecto. Esta promesa choca con la primera impresión que deja el tráiler, que la revista Rolling Stone describió como una visión "extrañamente optimista" y "llena de nada más que alegría y triunfo", obviando las partes más oscuras que el propio Jackson reconoció en su vida. Por su parte, Dan Reed, director del documental acusatorio "Leaving Neverland", ya ha tachado la cinta de "blanqueo completo".

Con un presupuesto reportado de 155 millones de dólares, "Michael" se alista para llegar a los cines en medio de un debate que parece asegurar que, sin importar su contenido final, la conversación sobre el legado de Michael Jackson está lejos de terminar.

