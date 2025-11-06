El nuevo trabajo de Gaby Espino que sus seguidores critican: la venezolana defiende su decisión

Suscríbete a nuestros canales

La actriz venezolana Gaby Espino lanzó un contundente mensaje a quienes cuestionan su trayectoria profesional, específicamente a aquellos que sugieren que "dejó su carrera" o que "le lavaron el cerebro" por dedicarse a la venta de productos y a su faceta empresarial.

En este sentido, la criolla, quien ha diversificado exitosamente su carrera más allá de la televisión, utilizó sus plataformas para exponer su postura y motivar a sus seguidores.

“¿Qué pasó? ¿Le lavaron el cerebro a Gaby? ¿Ahora vende productos? ¿O sea dejó su carrera para eso? Yo escucho esas frases a cada rato y tal vez son las mismas frases que te han frenado a ti. Vivimos en una sociedad donde todos opinan pero pocos se atreven y mientras tú te detienes por el miedo al qué dirán hay personas avanzando, hay personas construyendo su libertad, hay personas cumpliendo su sus sueños. El miedo al juicio no paga tus cuentas, no te da tiempo con tu familia ni te acerca a tus metas, pero sí te roba oportunidades”, compartió Gaby Espino, quien fue protagonista de exitosas telenovelas como Más sabe el diablo a través de un video que publicó desde su perfil de Instagram, donde cuenta con 14 millones de seguidores.

“Aquí la idea no es solamente vender productos, aquí la idea es venderte la idea de que tú también puedes, que puedes crecer, que puedes inspirar, que puedes generar ingresos desde tu celular ayudando a otras personas a hacerlo también”, apuntó. “Y cuando eso pasa el qué dirán deja de importar, así que deja de gustarle al mundo y empieza a gustarte tú porque te vas a dar cuenta de que quienes dudaban después te van a preguntar cómo lo lograste”.

Para la actriz, haber ignorado el temor al "qué dirán" le ha permitido alcanzar una de las etapas más fructíferas de su vida, combinando la actuación con sus emprendimientos.

El mensaje de Espino es un claro llamado a priorizar la acción y la consecución de metas sobre las opiniones externas, consolidando su imagen no solo como actriz, sino como una empresaria enfocada en su libertad.

