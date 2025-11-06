¡Ocho años después! Hollywood recibe con los brazos abiertos a Meghan Markle: detalles de su nuevo papel

Suscríbete a nuestros canales

Luego de ocho años de haber dejado su carrera en Hollywood para asumir los deberes con la realeza, la auquesa de Sussex, Meghan Markle, se prepara para hacer un retorno puntual y simbólico a la pantalla grande.

La exestrella de Suits participará en el filme "Close Personal Friends", una comedia que marca un nuevo capítulo en su trayectoria profesional.

Según se pudo conocer, el nuevo proyecto, producido por Amazon y MGM Studios, destaca por su estelar reparto, en el que Meghan Markle compartirá créditos con figuras consolidadas de la industria como Lily Collins y la ganadora del Óscar Brie Larson, además de Jack Quaid y Henry Golding.

A diferencia de sus personajes dramáticos anteriores, el regreso de la duquesa de Sussex tiene un matiz único y autorreferencial. Se ha confirmado que la esposa del príncipe Enrique se interpretará a sí misma en un cameo de menor escala dentro de la trama.

La comedia gira en torno a una pareja que, durante un viaje a Santa Bárbara (California), establece una amistad inesperada con una pareja famosa. Este detalle narrativo resulta particularmente resonante, dado que Meghan y el Príncipe Enrique residen actualmente en Montecito, dentro del área de Santa Bárbara.

Su participación en la película significa su primer paso en un set de ficción desde que se despidió de su papel como Rachel Zane en la popular serie legal Suits en 2017.

Este paso hacia la actuación llega en un momento de gran enfoque en sus proyectos de producción a través de Archewell y se interpreta como una decisión impulsada por la felicidad personal y el apoyo familiar.

