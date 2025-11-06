¿Qué pasa con el Miss Universo 2025? un resumen de todos los escándalos que rodean al certamen

Suscríbete a nuestros canales

El punto de inflexión en el certamen ocurrió el 3 de noviembre durante una ceremonia de entrega de bandas, cuando el director tailandés Nawat Itsaragrisil confrontó públicamente a Miss México, Fátima Bosch, por su ausencia en un evento de un patrocinador.

El altercado, transmitido en vivo, escaló cuando Itsaragrisil llamó "tonta" a Bosch. Ante esto, la concursante mexicana respondió con firmeza: "Te respetamos, así como tú debes respetarnos. Estoy aquí representando a mi país, y no es mi culpa que tengas problemas con mi organización". La tensión culminó cuando Itsaragrisil llamó a seguridad.

Este acto fue considerado una humillación intolerable por las demás candidatas. Miss Universo 2024, Victoria Kjær Theilvig de Dinamarca, se levantó inmediatamente y anunció su salida en solidaridad con Bosch, declarando que se trataba de "derechos de la mujer" y calificando el hecho de "una falta de respeto". Decenas de candidatas, incluyendo a las representantes de España, Canadá, Palestina, Bolivia y Bahamas, entre otras, secundaron la salida, abandonando el salón en un acto de protesta sin precedentes.

Una crisis con raíces más profundas

La explosiva confrontación no fue un incidente aislado, sino el síntoma de tensiones latentes dentro de la organización.

El actual CEO de MUO, Mario Búcaro, un exdiplomático, asumió el cargo el 29 de octubre de 2024, apenas un mes antes del certamen. Los reportes indican que existía una tensión significativa entre el Presidente de MUO, Raúl Rocha Cantú, y Nawat Itsaragrisil, quien además de su rol como Vicepresidente para Asia y Oceanía en MUO, es el presidente del certamen rival Miss Grand International (MGI).

Un día antes del incidente con Miss México, el 2 de noviembre, la grieta se hizo pública. MUO emitió un comunicado desautorizando un evento de votación promocionado por Miss Universo Tailandia, liderado por Itsaragrisil La organización tailandesa respondió afirmando que, como anfitriones oficiales, tenían el derecho de gestionar dichas actividades promocionales. Este forcejeo evidenció un conflicto sobre la autoridad y el control en la ejecución del evento.

Nuevas controversias: investigación policial y patrocinio ilegal

Para agravar la crisis, la policía tailandesa investigó un presunto escándalo de patrocinio relacionado con el juego. Se incautaron artículos promocionales de 'PlayTime', un sitio web de apuesta en línea, lo que podría violar las estrictas leyes antitabla de Tailandia. Itsaragrisil negó su responsabilidad, afirmando que había advertido a MUO sobre la ilegalidad de este patrocinio, lo que añadió otra capa de conflicto entre las organizaciones local y global.

Las repercusiones: disculpas, apoyo global y una organización bajo fuego

Fuera del salón, Fátima Bosch se dirigió a la prensa con un mensaje claro: "El mundo necesita ver esto porque somos mujeres empoderadas y esta plataforma es para nuestras voces. Nadie puede silenciarla". La organización de Miss México emitió un comunicado calificando el hecho de "inaceptable" y expresando su apoyo total a Bosch.

Bajo una presión global creciente, Nawat Itsaragrisil se disculpó en una transmisión en vivo el 4 de noviembre, aunque de manera genérica, diciendo: "Si alguien no se siente bien, si alguien se siente incómodo, si alguien fue afectado, me disculpo con todos".

La Miss Universe Organization (MUO) emitió un comunicado reafirmando su compromiso con el "respeto, la seguridad y la integridad" y anunció el viaje a Tailandia de una delegación de alto nivel liderada por el CEO Mario Búcaro para manejar la situación. El presidente de MUO, Raúl Rocha, también condenó el comportamiento de Itsaragrisil. Como resultado, la participación del director tailandés en el evento fue severamente restringida.

A pesar del cúmulo de polémicas, la Organización Miss Universo confirmó que todas las actividades y la competencia final procederán según lo programado, intentando rescatar de la crisis un certamen que se promociona a sí mismo como un pilar del empoderamiento femenino y la inclusión.

