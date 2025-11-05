Inician las ceremonias oficiales en el Miss Universe 2025: así fue la pasarela inaugural de Stephany Abasali

Suscríbete a nuestros canales

El glamour, la emoción y el espíritu de competencia se encendieron oficialmente este miércoles en Tailandia con The Universe Ceremony, el evento inaugural del Miss Universe 2025, que marca el comienzo de una de las semanas más esperadas en el mundo de la belleza.

En medio de luces, cámaras y deslumbrantes presentaciones, Stephany Abasali, representante de Venezuela, hizo su primera aparición oficial y conquistó miradas con su porte, seguridad y autenticidad, demostrando que está lista para dejar el nombre de su país muy en alto.

Tailandia, epicentro de la belleza mundial

El escenario tailandés volvió a convertirse en el punto de encuentro de las mujeres más bellas e influyentes del planeta. Durante The Universe Ceremony, las 122 candidatas desfilaron por primera vez ante la prensa y los organizadores, dando inicio a la cuenta regresiva hacia la gran noche final.

El evento, lleno de simbolismo, es considerado la bienvenida oficial al certamen y la primera oportunidad para que las delegadas proyecten su personalidad y estilo ante el público y los jueces.

Stephany Abasali mantiene su elegancia y seguridad

La venezolana Stephany Abasali, atleta, modelo y comunicadora, destacó entre las participantes con una presencia firme y natural. Su look, cuidadosamente elegido para resaltar la elegancia clásica con un vestido de gala rojo pasión, el cabello recogido, la posiciona desde el primer día como una de las candidatas más completas del grupo.

Un compromiso moral con Venezuela

Desde su partida de Venezuela Con una sonrisa segura y una energía radiante, Abasali compartió en redes sociales un mensaje de agradecimiento: “Estoy viviendo un sueño, lista para representar a mi país con todo el corazón”.

Venezuela, conocida como una de las potencias indiscutibles en los certámenes de belleza, vuelve a ser protagonista en esta edición. Con siete coronas universales en su historia, el país caribeño mantiene su reputación como una escuela de reinas y un referente internacional de preparación, disciplina y elegancia.

La participación de Stephany Abasali renueva esa tradición, proyectando una imagen moderna, empoderada y con propósito social, en línea con la evolución del concurso hacia valores de liderazgo y autenticidad.

Stephany Abasali ya se perfila como una candidata fuerte y carismática, llevando con orgullo la bandera venezolana y demostrando que el brillo de una Miss Universe va mucho más allá de la belleza exterior: es pasión, propósito y compromiso con el mundo.

