¡Se consolida el romance! Cristian Castro y Mariela Sánchez le ponen fecha a su unión

Tras un noviazgo que ha cautivado a la prensa y a los fans con sus intensas idas y vueltas, el cantante mexicano Cristian Castro y la empresaria argentina Mariela Sánchez, decidieron ponerle fecha y lugar definitivo a su tan esperada boda.

Según se pudo conocer, la pareja sellará su amor con una gran celebración en la tierra natal de la novia. El "Gallito Feliz" fue el encargado de anunciar la noticia, confirmando que la boda se realizará el febrero de 2026.

El escenario elegido para dar el "Sí, quiero" es Villa Carlos Paz, la pintoresca ciudad turística ubicada en la provincia de Córdoba, Argentina, de donde es oriunda Mariela Sánchez.

"Ya fijamos la fecha, será el 2 de febrero en Villa Carlos Paz," anunció Cristian Castro en una reciente entrevista en Argentina, poniendo fin a meses de rumores y especulaciones sobre el compromiso.

Ceremonia esperada

El hijo de Verónica Castro reveló detalles de lo que será una doble celebración, pues planean casarse tanto por la vía civil como por la Iglesia Católica. El plan es realizar la ceremonia religiosa en una "iglesita del pueblo de Mariela", ubicada en las cercanías de Villa Carlos Paz, un lugar que el cantante define con cariño como el entorno familiar de su prometida.

Con su característico humor, Cristian Castro incluso mencionó que ya se encuentra tomando los cursos prenupciales requeridos para el sacramento: "Estamos aprendiéndonos bien el credo, está re difícil", bromeó ante los medios.

Cabe destacar, que la relación entre el cantante y la empresaria comenzó a finales de 2023, y desde entonces ha estado marcada por la pasión. Aunque la pareja tuvo una mediática ruptura a principios de 2024, la reciente reconciliación parece haberlos consolidado, llevándolos a este compromiso formal.

La elección de Villa Carlos Paz no es casual, ya que Mariela es una figura muy reconocida y querida en la zona, y el enlace promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos sociales y mediáticos del verano cordobés.

Ahora, con la fecha ya establecida, los fans y la prensa esperan conocer más detalles sobre la lista de invitados, el vestido de la novia y si el icónico cantante ofrecerá algún show musical durante la fiesta.

