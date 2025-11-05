Jeremías presenta concierto "Todo es Perfecto" en Caracas y anuncia nuevo material discográfico

Suscríbete a nuestros canales

Jeremías se presentará en el Centro Cultural Chacao el domingo 7 de diciembre a las 6:00 pm con su show "Todo es Perfecto". El concierto forma parte de su regreso a Venezuela tras completar su gira "Singular" por varios países de América Latina. En el evento, el artista incluirá temas de su próximo álbum "De Lujo" junto a sus canciones conocidas como "La Cita", "Poco a Poco" y "Uno y Uno Igual a Tres".

Trayectoria internacional y reconocimientos

La carrera de Jeremías se inició formalmente en 2002 en España. Su primer álbum de 2003 contuvo temas que alcanzaron los primeros lugares en listas de popularidad. En 2005 se estableció en Miami y su producción de 2006, "Ese que va por ahí", tuvo recepción en Latinoamérica y el mercado hispano de Estados Unidos. La revista Billboard lo reconoció como uno de los artistas latinos del año. Su tercer álbum, de 2008, generó sencillos que llegaron al número uno en la radio y le valió una nominación al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop Masculino.

Disponibilidad de entradas e información

Las entradas para el concierto se encuentran disponibles en las taquillas del Centro Cultural Chacao y Cinex, y en línea a través de la plataforma Liveri.com.ve y la aplicación Cashea. Para información adicional, el público puede consultar las redes sociales de @venturaespectaculos y @soyjeremiasmusic. El evento es presentado por Ventura Espectáculos con promoción de Álvaro Ruiz de EventoyMedio.

