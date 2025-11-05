Del set a las portadas: Jonathan Bailey recibe el título del Hombre Más Sexy del Mundo 2025

Suscríbete a nuestros canales

La revista People ha dado a conocer su elección para el Hombre Más Sexy del Mundo 2025: Jonathan Bailey. El anuncio, realizado este miércoles, sitúa al actor de 36 años en el lugar que anteriormente ocuparon figuras como Chris Evans y Michael B. Jordan. Editores de la publicación señalaron que la elección refleja una combinación de talento demostrado, una creciente popularidad global y una personalidad genuina que conecta con la audiencia.

La reacción del galardonado ante el título

Al ser informado de la distinción, Bailey expresó sorpresa y gratitud. "Es un título que siempre asocias con otras personas, algo que ves desde lejos. Es abrumador y, si soy honesto, un poco gracioso", comentó el actor en declaraciones recogidas por la revista. Añadió que espera que la noticia sirva para "poner una sonrisa en la cara de la gente" y destacó que lo interpreta como un reconocimiento a la confianza en uno mismo.

Una trayectoria en momento ascendente

El nombramiento llega en un punto álgido de la carrera de Jonathan Bailey. Tras consolidar su fama internacional con el Viscount Anthony Bridgerton en la serie de Netflix, el actor se prepara para el estreno de la adaptación cinematográfica del musical 'Wicked', donde da vida a Fiyero. Su trabajo en el teatro londinense, donde ha ganado un premio Olivier, y su visibilidad como figura pública completan un perfil que la revista ha considerado emblemático para el año entrante.

El criterio detrás de la elección

People aclaró que el título no es resultado de una encuesta popular, sino de una decisión editorial. El equipo de la publicación evalúa a figuras que, más allá de la apariencia física, proyectan confianza, logros profesionales y un atractivo que trasciende la pantalla. Según la revista, Bailey representa una evolución del ideal moderno de "hombre sexy", que integra elegancia, versatilidad actoral y una actitud accesible. La portada oficial y la entrevista completa se publicarán el próximo viernes.

