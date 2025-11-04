Osmel Sousa explica su salida del Miss Universo y hace importante anuncio sobre Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Osmel Sousa decidió hace tres semanas, una vez concluida su labor en la pasada edición de Miss Universo, presentar su renuncia como asesor de la organización. Lejos de ser una reacción impulsiva, el propio Sousa describe el paso como la conclusión natural de una etapa. “Esta no fue una decisión tomada a la ligera, sino un paso que sentí necesario luego de reflexionar sobre lo que había logrado y lo que quiero para el futuro”, expresó en un comunicado dirigido a sus seguidores y a la prensa.

El célebre experto en belleza enfatizó que su salida no estuvo marcada por “ningún tipo de conflicto”, agradeciendo la comprensión de los propietarios de la franquicia, Raúl Rocha y Paulina Vega. “Simplemente fue el cierre de un ciclo que ya había cumplido”, sentenció.

Los motores detrás del regreso

El factor clave que impulsó la decisión de Sousa fue un profundo anhelo por su tierra y sus afectos. A sus 76 años, la experiencia de vivir lejos de Venezuela, sumada a un entorno de soledad, detonó una introspección sobre sus prioridades. “A esta altura de mi vida, sentí que debía estar rodeado de los seres queridos que siempre me han acompañado, apoyado y comprendido”, confesó el caraqueño.

Este sentimiento lo llevó a elegir regresar a “ese lugar que siempre me ha dado fuerzas para seguir adelante”, poniendo fin a su residencia fuera del país. Sus declaraciones reflejan un deseo de reconectar con su base emocional y personal después de una temporada en el extranjero.

Agradecimiento y un legado que perdura

En su misiva, Sousa no dejó pasar la oportunidad de mostrar su agradecimiento hacia el equipo de Miss Universo. Destacó “lo maravilloso que es el trabajo en equipo, la dedicación y la pasión que todos ponen en este certamen”. Aseguró llevarse “un aprendizaje invaluable” y extendió su agradecimiento a todos los que formaron parte de su experiencia, recalca que su “cariño por el Miss Universo y mi compromiso con la belleza y el desarrollo de las nuevas generaciones sigue intacto”.

“Hay Osmel para rato”: el futuro pasa por el Miss Venezuela

La frase más contundente de su comunicado deja claro que su retiro de Miss Universo no es un adiós a los escenarios. “Si bien es cierto que decidí dar un paso al costado, también es cierto que ahora, más que nunca, hay Osmel para rato”, declaró con su característica seguridad.

Este anuncio afirma que su energía y expertise estarán ahora concentrados de lleno en el Miss Venezuela, certamen del que es presidente y alma mater.

