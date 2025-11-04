¡Escándalo! Comunicadora renuncia a su puesto: la polémica que generó Yailin 'La más viral' con reportera de Telemundo

Suscríbete a nuestros canales

La periodista Laura de la Nuez confirmó recientemente la verdadera razón detrás de su renuncia como corresponsal de Telemundo en República Dominicana, y se trata de la creciente exigencia de la cadena para que cubriera de forma constante y detallada la vida de la artista urbana Yailin "La Más Viral".

La decisión de la comunicadora, quien trabajó para el programa Al Rojo Vivo durante cinco años, ha generado un debate sobre los límites entre el periodismo serio y el contenido de entretenimiento de farándula.

En una entrevista, Laura de la Nuez explicó que su renuncia fue el resultado de una incomodidad con la línea editorial que priorizaba el entretenimiento sobre la información de enfoque social y ético.

En este sentido, la periodista reveló que la situación se volvió insostenible cuando le solicitaron cubrir temas tan específicos como ir al salón de belleza para reportar sobre la peluca de Yailin o el costo de sus artículos personales.

“Me voy porque comienza una situación bastante complicada con la televisión en general, pero en particular con la de Estados Unidos. El entretenimiento comienza a ser el centro de la atención. Mi forma de ser no me permite ser seguidora de cierta forma de entretenimiento. A mí toda la música me gusta, pero el ritmo; todas las canciones y todas las letras no me gustan. Los videos musicales también son muy explícitos para mi gusto. No los critico, si tienen su público, si funciona... maravilloso. [Pero] yo no sé lidiar con eso. Mi jefa me dijo: 'Mira Laura, si tú no te montas en el entretenimiento no vas a poder hacer nada porque aquí el entretenimiento es lo que está dando los ratings. No nos interesa que se caiga un puente, no nos interesa que haya un choque múltiple, no, nos interesan otras cosas’”, reveló la corresponsal de origen cubano.

Laura de la Nuez señaló que su compromiso es con un ejercicio periodístico que mantenga un enfoque social y riguroso, y que el tipo de contenido que le pedían cubrir se sentía como "entretenimiento disfrazado de información".

Explicó que la tendencia en la televisión estadounidense se centró cada vez más en el entretenimiento para captar ratings, una dirección con la que no se sentía alineada, especialmente con figuras como Yailin y el drama alrededor de su vida.

La periodista dominicana enfatizó que, si bien respeta a quienes consumen ese tipo de contenido, su formación y trayectoria profesional no le permitían ser una "seguidora" de esa forma de entretenimiento. Tras una conversación con su jefa, donde le explicaron que el rating dependía de cubrir estos temas, De la Nuez presentó su renuncia como corresponsal diaria.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube