La bacteria que llevo Karlis Romero a realizarse una cirugía estética: así luce la actriz tras intervención quirúrgica

Karlis Romero reapareció en redes sociales para mostrar su evolución un mes después de someterse a una rinoplastia terciaria, una intervención que no estaba planificada por motivos estéticos, sino por una complicación médica provocada por una bacteria llamada Staphylococcus.

La actriz explicó que la bacteria se alojó en su nariz debido a un cartílago expuesto, situación que dañó parte del tejido del vestíbulo nasal y generó la necesidad de una intervención reconstructiva. Esta operación, lejos de un cambio puramente estético, buscó restaurar la salud y funcionalidad de su nariz, corrigiendo la infección y cualquier daño residual.

Una cirugía inevitable y sutil

En sus declaraciones, Karlis enfatizó que el procedimiento era necesario y no buscaba alterar su apariencia original:

“Me operé por una bacteria que se alojó en mi nariz a causa de un cartílago expuesto por una razón que desconozco. Al operarme era inevitable que existiera un pequeño cambio en la estructura de mi nariz, cosa que no estaba en mis planes porque estaba cómoda con mi nariz anterior y no era una opción operarme por estética”.

El Dr. José Ramón Velázquez, especialista en cirugía plástica y reconstructiva, lideró el procedimiento junto a un equipo médico altamente calificado. La cirugía incluyó un injerto de cartílago costal, que permitió reconstruir la estructura nasal afectada, preservando la armonía de los rasgos de Karlis y asegurando una recuperación funcional y estética.

Resultados a un mes y expectativas a largo plazo

Karlis compartió imágenes del resultado inmediato de su intervención, destacando la sutileza de los cambios:

“Viéndolo así, estoy feliz. Aunque hubo cambios, fueron muy sutiles, tal cual como se lo pedí, y además estoy en las manos de un excelente equipo para combatir el problema principal”.

La actriz recordó que los resultados definitivos se verán después de seis meses, y agradeció a sus seguidores por acompañarla en cada etapa del proceso, mostrando transparencia y cercanía con su público:

"Gracias Doc José Ramón Velázquez y a todo su equipo por acompañarme en este proceso y devolverme la confianza y la salud en mi nariz”.

Un ejemplo de resiliencia y cuidado personal

La historia de Karlis Romero resalta la importancia de poner la salud por encima de la estética, demostrando que la verdadera belleza también se mide por la capacidad de enfrentar complicaciones médicas con valentía.

A un mes de la cirugía, su nariz muestra un aspecto natural y armónico, mientras ella continúa su recuperación con paciencia, supervisión médica y seguimiento profesional.

