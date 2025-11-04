Britney Spears llama la atención de sus fans: un enigmático silencio ahora sacude su vida

Suscríbete a nuestros canales

Britney Spears ha vuelto a desconcertar al público. La cuenta oficial de la artista, que hasta el fin de semana aparecía con el nombre de usuario @britneyspears y el alias Xila Maria River Red, fue eliminada repentinamente de Instagram.

Durante más de una década, este perfil fue el canal más directo entre la estrella y sus 42 millones de seguidores, un espacio donde compartía desde bailes y pensamientos personales hasta respuestas a la prensa.

¿Por qué toma esa decisión?

El cierre de su cuenta llega justo después de la publicación del libro “You Thought You Knew”, escrito por su exesposo Kevin Federline, quien relata episodios íntimos y controversiales de su relación con la artista entre 2004 y 2007. En las memorias, Federline asegura que Britney consumía drogas mientras amamantaba, que fue infiel y que llegó a comportarse de forma amenazante con sus hijos.

Spears, fiel a su costumbre de responder a través de las redes, negó las acusaciones y expresó su hartazgo ante lo que considera un nuevo intento de dañar su imagen:

“El acoso psicológico constante de mi exmarido es extremadamente doloroso y agotador… Siempre he suplicado por una vida con mis hijos”, escribió en X, la antigua Twitter.

Su última publicación en esa plataforma data del 16 de octubre, lo que alimenta aún más la incertidumbre sobre su estado actual.

Señales que preocupaban a sus fans

Semanas antes de cerrar su cuenta, Britney compartió varias publicaciones que alarmaron a sus seguidores. En una de ellas, mostraba moretones en los brazos y vendajes en sus muñecas, explicando que se había caído “por las escaleras en casa de una amiga”. Días después, confesó que creía haber sufrido daño cerebral durante su tutela, un comentario que encendió las alertas en redes.

Incluso llegó a insinuar que la mujer vista conduciendo erráticamente en Los Ángeles “no era ella, sino una doble”, lo que sumó confusión a una serie de mensajes cada vez más enigmáticos.

Mientras los fanáticos piden explicaciones y algunos expresan preocupación genuina por su bienestar, otros interpretan su desaparición como una pausa necesaria. En redes, el hashtag #WhereIsBritney comenzó a ganar fuerza, reviviendo los fantasmas del pasado y la eterna duda sobre la verdadera libertad de la princesa del pop.



