¿Hay rivalidad? la polémica declaración de Rosalía sobre Bad Bunny que enciende las redes

Rosalía, en plena promoción de su nuevo trabajo discográfico 'LUX', ha dejado clara su postura sobre una cuestión que divide a los artistas: la importancia de que la audiencia comprenda las letras. Sus declaraciones, realizadas durante una entrevista para el pódcast de The New York Times, surgieron al ser cuestionada sobre la reciente controversia de Bad Bunny, quien se mostrará indiferente ante las críticas sobre si el público de la SuperBowl entenderá su actuación en español .

Frente a la postura de su colega puertorriqueño, la catalana fue contundente: "Yo creo que soy lo opuesto a Benito. Yo creo que me importa. Me importa tanto que definitivamente voy a hacer el esfuerzo de cantar en una lengua que no es mi lengua. No es mi zona de confort". La artista, que actuó con él en "La noche de anoche", enfatizó que su motivación es el amor al aprendizaje y la comprensión de otras culturas.

Rosalía también compartió su esperanza de que, para los oyentes que no comprendan todos los idiomas de su nuevo disco, "haya algo pequeño, al menos que haya una traducción disponible, o que los oyentes comiencen a familiarizarse con otras lenguas".

'LUX': Un proyecto monumental y multilingüe

Estas declaraciones se enmarcan en el lanzamiento de 'LUX', el cuarto álbum de estudio de Rosalía, que verá la luz este 7 de noviembre. El trabajo se presenta como su proyecto más ambicioso y distinto a todo lo que ha hecho antes, grabado junto a la London Symphony Orchestra y con una inspiración en la "mística femenina" .

El disco es la materialización de su filosofía: la artista canta en 13 idiomas, incluyendo castellano, latín, ucraniano, catalán, alemán, árabe y chino, entre otros. En una entrevista con NPR, Rosalía explicó que la inspiración para este enfoque multilingüe surgió de su deseo de crear un álbum lo suficientemente grande como para que "cabiera el mundo entero". La cantante describió el proceso de grabar en idiomas como el árabe como un "acto de amor" y un desafío que requirió de gran esfuerzo, abrazando la belleza de la imperfección para lograr un resultado más humano.

