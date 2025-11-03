Chepa Candela: ¿El José Andrés Padrón envidiará al Leo Aldana?

Suscríbete a nuestros canales

¡¡¡Feliz inicio de semana “for everybody”!!!... Aquí me tienen, como siempre, ¡fajada frente al teclado!, procesando lo más calientico del acontecer farandulero de aquí, de allá, y más “acullá”, donde los chismes, tramoyas, rollos, tretas, dimes y diretes no faltarán, ¡¡¡jaaaamáaaas!!!...

Roziel Borges

Yyy como para echárselos con pelos, señales y demás “yerbas aromáticas”, para eso me tienen aquí, sin más “gamelote” (¡¡¡diiigooo!!!), sin más preámbulos, paso a contarles que el pan de piquito de este fin de semana fue la ROZIEL BORGES (Miss Earth Venezuela 2025) y es que la susodicha recibió fuertes críticas por parte de la comunidad 2.0 luego de mostrarse en el reto “Prejudging Beauty Of Face”, que a la traducción significa “Prejuzgar la belleza del rostro”… Este “merequetengue” consiste en que las candidatas al título de “Miss Earth 2025” deben desfilar ante la prensa y jurado calificador con su rostro al natural; es decir, sin una gota de maquillaje, productos o elementos que oculten su realidad… Gracias a esta evaluación, la Roziel quedó en la calle y dejó a más de uno como caimán en boca de caño (explíquese: con la jeta espernancá); y es que ese rostro terso y delicado que mostró públicamente en videos y fotografías como reina de belleza, no es del todo real… La susodicha dejó en evidencia que tiene problemas dermatológicos y más allá de ganarse la admiración de curiosos, fanáticos y quejones de oficio, se ganó el señalamiento de aquellos que creían que su piel era de escamas (¡diiiigooo!) de porcelana y resulta que no es así; fue todo lo contrario… ¡Esita, la muchachita!... ¡Gracias a Dios existen los filtros y el Photoshop!... pero ¡OJO!, también existen los consultorios médicos, los tratamientos adecuados y el cuidado de la piel… ¡Así que querubines (ligados a este oficio de las competencias), hagan muy bien sus tareas antes de caer en las lenguas de “Raquel, y todo aquel”!...

José Andrés Padrón

Yyy cambiando radicalmente el tema, les cuento que el JOSÉ ANDRÉS PADRÓN agarró senda tibiera, y tragó grueso, luego de ver los miles y miles de elogios y comentarios positivos que se ganó su colega, Leo Aldana, luego de que este llevara de manera exitosa las riendas de la “Gran Gala de Bandas Especiales” del Miss Venezuela, celebrada el pasado jueves 30 de octubre… Recordemos que uno de los primeros shows del magno evento de la belleza criolla fue “La Imposición de Bandas” (asignación de estados y regiones), templete que condujo el José Andrés, pero las críticas no vieron con buen ojo su participación, ganándose así el repudio de muchos… Para ese entonces, fue el propio público quien clamó a gritos que le dieran el chance a Leo Aldana, y el tiempo jugó a favor del animador larense… Con este espectacular trabajo de Leo mostrado por la pequeña pantalla de Venevisión, el José Andrés ique “cacareó” que sí existe el mal de ojo, y que fue precisamente la mala vibra del público la que le ocasionó que él se encuentre actualmente sobre una cama en total y absoluto reposo, y en vista de todo lo vivido, ique buscará amuletos, contras, repeles, y “sal pa´ya”, para evitar que más adelante estos empaves no lo vuelvan a postrar, y mucho menos, hagan que su competencia (el Leo) tenga el camino libre para demostrar que hay animadores mejores que él…

Rodner Figueroa

Yyy ya para finalizar, el repertorio chismográfico del día, les cuento que quedé “patitieza” y bien movida en la foto con las recientes declaraciones del RODNER FIGUEROA, quien reveló que, a pesar de que ganaba medio millón de dólares en Univisión, eso a él no lo hacía feliz... “Entendí que el dinero no llenaba mi corazón, ni mi espíritu”, dijo… Después de 10 años, el periodista venezolano afirma que su despido de dicha cadena televisiva fue una bendición del que todo lo sabe, ya que él se encontraba infeliz en el cargo, y que hablar mal de Michelle Obama (para ese entonces) vino a darle paz a su alma y en consecuencia, hoy se encuentra más feliz que una lombriz… ¡Mijito! ¿De verdad?... Si ese sueldazo da infelicidad, transfiéranme ¡ya!… ¡Adiós!...

