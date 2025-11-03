¡Crecen los rumores! La polémica de Osmel Sousa y el Miss Universe 2025 de la que todos hablan

Suscríbete a nuestros canales

En el ambiente glamuroso de los certámenes existe una regla tácita: cuando alguien fuerte desaparece del foco, el ruido crece. Este año, se comenta que Osmel Sousa ya no aparece en las actividades oficiales de la Miss Universe Organization como antes.

Las redes especulan como se lee en un post reciente: “¿Osmel Sousa abandona la organización Miss Universo? … parece que ya no va a formar parte”.

Sin un comunicado oficial al respecto, el silencio se convierte en combustible de rumores.

Un cambio de régimen que redefine figuras

El año 2025 también marca un punto de inflexión para la Miss Universe Organization. Según medios económicos, la organización anunció un nuevo CEO en octubre de 2025 dejando a Mario Búcaro como su nuevo Director Ejecutivo (CEO) tras la reciente reestructuración del Consejo de Administración de JKN Global Group en Tailandia como sucesor de Anne Jakrajutatip.

En ese contexto, varios allegados al mundo de la belleza señalan que figuras históricas como Osmel podrían estar quedando fuera de la cadena de decisiones.

Entre lo confirmado y lo que circula

Aunque no hay una declaración oficial por parte de Sousa o por la organización que confirme su salida completa, abundan los indicios:la y el principal de ellos es que Osmel ya no tiene en su perfil que pertenezca a la organización como lo tenía antes, otra señal fue que recientemente, el pleno auge del Miss Universe, el Zar de la Belleza fue visto en Venezuela.

La ausencia no es un dato concluyente, pero en el universo de la farándula de reinas, la visibilidad lo es casi todo. Y su visibilidad ha mermado, lo cual refuerza la versión de que esté fuera del gremio.

