Nacho aclara los rumores sobre su esposa: Ella ama su vida

Nacho ha respondido a los rumores que vinculaban su matrimonio con una supuesta crisis, los cuales se desataron después de una transmisión en vivo junto a Melany Mille. Durante dicha transmisión, un intercambio de ideas sobre cómo debería vestir una mujer fue malinterpretado por parte del público, generando una ola de especulaciones en las redes sociales.

Lejos de cualquier conflicto, el cantante se declaró "bendecido" y "profundamente enamorado" de su esposa, a quien dedicó elogiosas palabras. "Le agradezco a Dios enormemente, porque tengo una esposa que es una persona increíble, dadivosa, bondadosa, hermosa, físicamente hermosa, y espiritualmente está en otro nivel", expresó Nacho en una de sus declaraciones, resaltando la cualidad única de su pareja para brillar con luz propia incluso al lado de "mujeres más famosas y más cotizadas".

La negativa frente a los rumores más graves

Uno de los aspectos más delicados que el artista abordó fue la negación de los rumores que sugerían que Melany Mille había atentado contra su vida. Nacho fue enfático al asegurar que su esposa "sería incapaz de querer acabarla o reducirla por nimiedades como la ausencia de una pareja". Con estas palabras, el cantante buscó cerrar por completo una línea de especulación que calificó de atroz, advirtiendo sobre el peligro de estos "inventos".

Una defensa apasionada de su esposa

La mayor parte de la respuesta de Nacho consistió en una defensa apasionada y detallada de las virtudes de su esposa. Destacó su generosidad sin límites, afirmando que "es capaz de negarse el bocado para ella misma, porque me consta, para ver a otros comer". Además, confesó que uno de los motivos por los que la ama es porque "la he oído bendecir a quien no quiere bendiciones para ella", una muestra de la profundidad espiritual que admira en su pareja.

El artista también reconoció el apoyo económico que su esposa le ha brindado para "alivianar" sus compromisos financieros, lo cual es de gran ayuda para el cantante, quien es padre de seis hijos, cuatro de ellos de relaciones anteriores. Nacho finalizó sus declaraciones con una contundente afirmación: "Me encanta mi mujer. Me parece que mujeres como ella escasean en esta época. Yo sé que escasean", dejando claro el lugar privilegiado que ocupa su esposa en su vida y cerrando la puerta a cualquier rumor de discordia matrimonial.

