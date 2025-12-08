Alerta adultos mayores: Patria pagará un bono especial y este es el monto

Suscríbete a nuestros canales

En las próximas horas, está previsto que el Sistema Patria comience a pagar un bono especial para los adultos y las adultas mayores de Venezuela.

Este estipendio es enviado por el Ejecutivo Nacional a través del monedero digital de la plataforma del Carnet de la Patria y corresponde al mes de diciembre de 2025.

Patria pagará un bono especial y este es el monto

Además, es de recordar que se entrega de forma gradual y progresiva a cada uno de los beneficiarios.

De acuerdo con el reporte mensual del Sistema Patria y de sus canales aliados, se trata del pago del programa 100% Amor Mayor.

A todos los beneficiarios del programa 100% Amor Mayor, tanto a los nuevos como a los que ya lo reciben, les llegará el mensaje de texto: "FELICITACIONES. Ha sido beneficiado con la PENSIÓN AMOR MAYOR enviada por el presidente Nicolás Maduro".

Tras el anuncio, deben acceder a www.patria.org.ve para recibirla; posteriormente, deben ir a la opción "Protección Social" en la sección "Inicio" y aceptar este beneficio.

Sobre el monto de este pago para los adultos mayores, se sabe que otorgan 130 bolívares, lo mismo que el salario mínimo en Venezuela.

Igualmente, en Patria se espera que también llegue el pago por aguinaldos del diciembre de 2025 por la misma suma, por lo que se prevé que sean otorgados 260,00 bolívares a los abuelos y abuelas.

El registro para nuevas pensiones en Amor Mayor se realiza a través de la aplicación veQR en la tarjeta "100% Amor Mayor".

Del mismo modo, mensualmente se incorporarán todas aquellas personas que hayan formulado la solicitud, hayan cumplido efectivamente la edad para ser pensionados, estén registradas en la Plataforma Patria o tengan Carnet de la Patria y no reciben este pago a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

