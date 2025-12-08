¡Regresan las lluvias! Pronóstico del Inameh para las próximas horas

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó para este lunes 8 de diciembre sobre un incremento en las precipitaciones de intensidad variable en gran parte del territorio nacional.

Indicó que la situación sinóptica está marcada por el transporte de humedad de los vientos alisios y la activación de la vaguada monzónica, que afectará especialmente al occidente del país.

Pronóstico del Inameh para las próximas horas

Durante las primeras horas del día, en buena parte del territorio nacional se estima un cielo parcialmente nublado con algunas áreas despejadas.

No obstante, se esperan zonas nubladas productoras de lluvias y chubascos en sectores de nuestra Guayana Esequiba, Amazonas, Yaracuy y Zulia.

Alerta para la tarde y la noche del Inameh

De igual modo, el Inameh prevé que la nubosidad aumente significativamente después del mediodía, lo que generará precipitaciones de intensidad variable en la mitad del país.

Según el pronóstico del Inameh en Miranda, Aragua, La Guaira, Distrito Capital, Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Carabobo, oeste de Barinas, Apure, Centro Occidente, Los Andes y Zulia.

El Inameh explica que la inestabilidad atmosférica se debe a la confluencia de varios factores como el transporte de humedad por parte de los vientos alisios, principalmente sobre la línea costera, la vaguada monzónica activa al norte de Colombia, con una afectación directa sobre el occidente del país, y los efectos locales; es reforzada por el calentamiento diurno.

También visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube