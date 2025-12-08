Hallan sin vida a una madre y su hijo en la habitación de una posada: investigan un dantesco crimen

Suscríbete a nuestros canales

Un dantesco hecho se registró en la población de Ocumare de la Costa, en el estado Aragua, luego de que una madre, presuntamente, asesinara a su hijo de cuatro años.

Tras cometer el crimen, la mujer se quitó la vida, dentro de una cabaña perteneciente a una posada, ubicada en la calle Independencia, sector El Playón, municipio Costa de Oro.

Encontraron los cuerpos en una habitación

De acuerdo con el reporte de El Periodiquito, autoridades se presentaron en el lugar y comenzaron las investigaciones para conocer las causas del lamentable suceso.

El hecho, que terminó con la muerte de la mujer y su pequeño hijo de apenas cuatro años, se registró este domingo 7 de diciembre.

El hecho fue reportado cerca de las 3:00 de la tarde, en la posada ubicada de la calle Independencia, municipio Costa de Oro.

Los cuerpos de las víctimas se localizaron dentro de la habitación número 05. Posteriormente, se conoció que respondían a los nombres de Yesenia Belkis Bravo Amaya, de 44 años de edad y el pequeño Jesús Manuel Lombano Amaya.

Investigan la muerte de una madre y su hijo

Según la información publicada por el medio digital, ambos residían en el sector Santa Rita, municipio Francisco Linares Alcántara.

Funcionarios del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) acudieron hasta el lugar para realizar las experticias correspondientes y el levantamiento de los cadáveres.

Los restos fueron trasladados hasta la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).

Los detectives continúan con las labores de investigación para esclarecer el crimen.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube